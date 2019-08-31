Зачем нужен вратарь, когда есть Чернов? Оценки главного матча субботы

Боевой состав на #ЛокоРостов, Жоао Марио в запасе ??

Стартовый свисток в 16:30. #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Wzo1CDKB4V — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2019

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Возвращение Ивелина Попова и вторая подряд игра в основе Саши Саплинова!



К битве с "Локо" готовы ? pic.twitter.com/FVPxV1EtFX — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2019

Лучший вратарь чемпионата - защитник Ростова pic.twitter.com/3UNZwNXtQ2 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) August 31, 2019

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Победное фото! Спасибо всем, кто болел в Москве, в Ростове и других города и странах ??



Рви, "Ростов"! pic.twitter.com/C32WfoLu3j — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2019

Ионов и Шомуродов разорвали "Локомотив", но без спасителя Чернова "Ростов" довольствовался бы лишь ничьей. О главных героях одного из центральных матчей этих выходных.Элегантно пропустил второй гол между ног: лучше бы оставался на линии. Шомуродова уже накрывали и времени на замах у него не было, а пропихнуть он успел легко. В остальном голкипер «Локо» ни в чём не виноват.Шомуродова при результативном угловом умудрились забыть – это надо было постараться. Хёведес, одиноко стоявший у своих ворот, ошибку понял, но исправить её не успел. Второй гол тоже на совести обоих центральных, которые не успели накрывать форварда «Ростова». Рикошет от Хёведеса в конце на ногу Эльдору – шедевр.Рыбус пару раз обострял, но зачем-то на ровном месте покарал Ерёменко и схлопотал жёлтую. Игнатьев опоздал при второй результативной атаке гостей, но вообще был иногда любопытен впереди.Крыховяк один из лучших в составе «Локомотива» (традиционно). Создал для Баринова убойный момент, но партнёр по опорной зоне пробил не наверняка, позволил Бабурину потащить. От поляка было ещё несколько обострений, а вот от российского хавбека было больше потерь. Учитывая это, даже за брутальный проход через трёх соперников поставить оценку повыше не выйдет.Миранчук забил гол и последние минуты нагнетал, как только мог. Новичок «Локо» не сразу вписался, но начал бодрее после перерыва и даже помог оформить «железнодорожникам» мяч. На счету Жемалетдинова одна, наверное, хорошая подача за игру. К тому же не помешал Ионову сделать голевую передачу.Смолов давно думает о Бузовой, а не о футболе, теперь это очевидный факт. Никчемную игру провёл форвард «Локомотива» и почему-то всё ещё сборной России. Единственная заслуга – заработал неплохой штрафной, с которого Миранчук засандалил в перекладину.Обнадёживающее утешение медийной фигуры – Джорджевич был хуже.Неуверенно играл на выходе, из-за чего «Ростов» чуть было не закончил ничьей – повезло с Черновым. Зато один раз так выручил, что поставить ему ниже тройки не получится.Центральные защитники (и один раз Козлов) творили какую-то дичь. Бывает, конечно, что ЦЗ привозят неудачными пасами, но чтобы сразу несколько раз за матч – очень серьёзный залёт. «Локомотив» не забил больше только из-за крайне неудачной игры Смолова и Джорджевича.Зато Чернов отыгрался за всех партнёров. Таких чудес мы не видел со времён спасения Акинфеева в Казани.Норманн отлично действовал в начале игры, когда у «Ростова» совсем не клеилось. Единственное, не всегда хватало аккуратности. Попов был крайне полезен глубинными передачами, разводами по флангам и ведению игры в центре. Ерёменко – как обычно – поражал своей техникой, сделал голевую передачу и в конце игры отдал роскошный пас на Ионова.Шомуродов – дубль, Ионов – голевая передача и пара нереализованных обострений. Кто ещё считает, что это одна из лучших атакующих пар нашего чемпионата?