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Зачем нужен вратарь, когда есть Чернов? Оценки главного матча субботы

Ионов и Шомуродов разорвали "Локомотив", но без спасителя Чернова "Ростов" довольствовался бы лишь ничьей. О главных героях одного из центральных матчей этих выходных.

Гильерме – 2

Элегантно пропустил второй гол между ног: лучше бы оставался на линии. Шомуродова уже накрывали и времени на замах у него не было, а пропихнуть он успел легко. В остальном голкипер «Локо» ни в чём не виноват.

Рыбус - 2, Чорлука - 2.5, Хёведес - 2, Игнатьев – 2.5

Шомуродова при результативном угловом умудрились забыть – это надо было постараться. Хёведес, одиноко стоявший у своих ворот, ошибку понял, но исправить её не успел. Второй гол тоже на совести обоих центральных, которые не успели накрывать форварда «Ростова». Рикошет от Хёведеса в конце на ногу Эльдору – шедевр.

Рыбус пару раз обострял, но зачем-то на ровном месте покарал Ерёменко и схлопотал жёлтую. Игнатьев опоздал при второй результативной атаке гостей, но вообще был иногда любопытен впереди.

Баринов - 2.5, Крыховяк - 3.5

Крыховяк один из лучших в составе «Локомотива» (традиционно). Создал для Баринова убойный момент, но партнёр по опорной зоне пробил не наверняка, позволил Бабурину потащить. От поляка было ещё несколько обострений, а вот от российского хавбека было больше потерь. Учитывая это, даже за брутальный проход через трёх соперников поставить оценку повыше не выйдет.


Антон Миранчук - 3.5, Жоау Мариу - 2.5, Жемалетдинов - 2, Алексей Миранчук - без оценки

Миранчук забил гол и последние минуты нагнетал, как только мог. Новичок «Локо» не сразу вписался, но начал бодрее после перерыва и даже помог оформить «железнодорожникам» мяч. На счету Жемалетдинова одна, наверное, хорошая подача за игру. К тому же не помешал Ионову сделать голевую передачу.

Смолов - 2, Джорджевич – 1

Смолов давно думает о Бузовой, а не о футболе, теперь это очевидный факт. Никчемную игру провёл форвард «Локомотива» и почему-то всё ещё сборной России. Единственная заслуга – заработал неплохой штрафной, с которого Миранчук засандалил в перекладину.

Обнадёживающее утешение медийной фигуры – Джорджевич был хуже.

Бабурин - 3

Неуверенно играл на выходе, из-за чего «Ростов» чуть было не закончил ничьей – повезло с Черновым. Зато один раз так выручил, что поставить ему ниже тройки не получится.

Чернов - 4, Сигурдссон - 2.5, Чистяков - 2.5, Козлов - 3, Логашов – без оценки

Центральные защитники (и один раз Козлов) творили какую-то дичь. Бывает, конечно, что ЦЗ привозят неудачными пасами, но чтобы сразу несколько раз за матч – очень серьёзный залёт. «Локомотив» не забил больше только из-за крайне неудачной игры Смолова и Джорджевича.

Зато Чернов отыгрался за всех партнёров. Таких чудес мы не видел со времён спасения Акинфеева в Казани.

Норманн - 3.5, Ерёменко - 4, Попов – 3.5, Байрамян - 2.5, Зуев - без оценки

Норманн отлично действовал в начале игры, когда у «Ростова» совсем не клеилось. Единственное, не всегда хватало аккуратности. Попов был крайне полезен глубинными передачами, разводами по флангам и ведению игры в центре. Ерёменко – как обычно – поражал своей техникой, сделал голевую передачу и в конце игры отдал роскошный пас на Ионова.

Саплинов - 3, Шомуродов - 4, Ионов - 3.5

Шомуродов – дубль, Ионов – голевая передача и пара нереализованных обострений. Кто ещё считает, что это одна из лучших атакующих пар нашего чемпионата?

Фото: ФК "Ростов", ФК "Локомотив"


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Теги: Ростов Локомотив Чернов Евгений Смолов
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