» » Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура

Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура

Герои «Урала», забившие в Саранске «армейцы» и роскошный Норманн, записавший на свой счёт самый красивый гол прошедших игровых дней.


Матвей Сафонов, «Краснодар»

Вратарь молодёжной сборной не только взял в ключевом моменте пенальти от Соболева, но и тащил по ходу игры: особенно в первом тайме, когда Самара имела достаточно моментов, чтобы уходить на перерыв с преимуществом.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Защитнику удался отличный выстрел на последних минутах игры против «Тамбова». Раньше исландец славился только радиоуправляемыми передачами, но теперь мы знаем, что он может и здорово пробить.

Владимир Рыков, «Динамо»

Центральный защитник очень старался помочь непутёвым атакующим партнёрам, которые не могли пробить Беленова, и был интереснее впереди, чем тот же (якобы переросший «Уфу») Игбун. И пусть «Динамо» в итоге не победило, по максимуму обостряющий на любом стандарте у чужих ворот Рыков внимания заслужил.

Денис Поляков, «Урал»

Благодаря действиям центрального защитника команда из Екатеринбурга провела если не лучший в этом сезоне матч в обороне, то один из лучших – точно. Что-то умудрялся создавать только реактивный Бакаев. Да и статистика (14 единоборств при 79% успешности) выглядит солидно.

Кристиян Бистрович, ЦСКА

Победный гол первым касанием – что может быть круче?


Юрий Бавин, «Урал»

Принял участие в двух забитых мячах: сначала ворвался в штрафную и принял подачу Эль-Кабира, а во втором эпизоде обокрал Крала в центре поля и начал голевую атаку.

Матиас Норманн, «Ростов»

На полузащитнике Антон Швец получил прямую красную карточку, после чего Норманн забил самый красивый мяч этого тура.


Себастьян Дриусси, «Зенит»

Забил победный мяч в игре с «Арсеналом» и сделал массу обострений. Будь Азмун чуть расторопнее, нервничать в игре с Тулой чемпионам не пришлось бы вовсе.

Эль-Кабир, «Урал»

Отправил в сборную неудачников одним проходом и Максименко, и Ещенко. Принял участие и в первом забитом голе – именно после его подачи внутри «спартаковской» штрафной вспыхнула опасность.


Фёдор Смолов, «Локомотив»

В последнее время дела у Фёдора идут так себе и мы чаще его критикуем, но против «Сочи» форвард сделал голевую передачу, крутую даже для его лучших лет, когда он становился главным бомбардиром лиги.

Артём Кулишев, «Оренбург»

Деспотович хоть и принял участие в забитом голе, но порол всё, до чего только мог дотянуться. Федотов выпустил Кулишева вместо него всего на четыре минуты – за это время нападающий заработал пенальти и сам же его реализовал. Ждём на следующий матч в старте?


Фото: ФК "Урал", ФК "Краснодар".



Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: ЦСКА Зенит Дриусси Магнуссон Бистрович Урал Поляков Эль-Кабир Бавин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

ЦСКА поздравил Павла Мамаева с днём рождения
"Зенит" выступил с заявлением по поводу Александра Кокорина 2
Появилось фото Павла Мамаева и Александра Кокорина по дороге из колонии домой 2
Лучший рэпер из футболистов, лучший футболист из Дембеле и объект интереса Гвардиолы. С кем сыграет "Зенит"
Адвокат друга Кокориных: естественно, футболисты его поддержат, но на суд это никак не повлияет
До 300 болельщиков будут поддерживать "Зенит" в Лионе
Стало известно, в какой форме "Зенит" сыграет с "Лионом" 4
Максимилиан Филипп: к сожалению, в игре с "Уфой" мы не использовали свои моменты
Источник: Кокорин будет стажироваться в "Сочи", Мамаева хочет "Галатасарай" 7
Владимир Быстров: "Лион" — очень серьёзный соперник с богатым опытом в Лиге чемпионов
Александр Зинченко сравнил партнёра из "Манчестер Сити" с Филиппом Киркоровым 2
Георгий Мелкадзе: почему не получается в "Спартаке"? Проблема в моей голове, мне кажется 4
Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура
Экс-защитник сборной Франции Кандела: у "Зенита" есть все шансы выиграть у "Лиона" 1
Мама братьев Кокориных: я снова стала матерью! Спасибо всем, кто был с нами всё это время 5
РФС приняла документы от "Зенита" для заявки Александра Кокорина 2
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Кокорин и Мамаев продолжат играть в клубах РПЛ
Матч "Динамо" — "Уфа" установил зрительский антирекорд "ВТБ Арены" 2
Миранчуки, Хеведес и Кверквелия прилетели с "Локомотивом" на матч против "Байера" 2
Защитник "Нефтчи": украинцы никогда не были какими-то братьями с россиянами 8
Официальное сообщество Кокорина "ВКонтакте": это кончилось, начинается новый этап карьеры!
Александр Кокорин и Павел Мамаев после выхода из колонии проигнорировали прессу 4
Адвокат: Александр Кокорин буквально вчера заключил контракт с "Зенитом" 13
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу 6
Фанаты московского "Динамо" потребовали отставки Дмитрия Хохлова 1
Сотрудник полиции: оснований для задержания отчима Кокорина нет 1
Жоаозиньо: "Динамо" показало хороший футбол в матче с "Уфой", но не повезло
Отчим Александра Кокорина наехал на ногу журналисту, за ним приехала полиция 6
Жена Александра Кокорина приехала встретить мужа из колонии
Дмитрий Селюк: перешедший в ЦСКА сын Киркорова по популярности может затмить своего папу 21
Все новости