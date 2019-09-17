Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура

Матвей Сафонов, «Краснодар»
Вратарь молодёжной сборной не только взял в ключевом моменте пенальти от Соболева, но и тащил по ходу игры: особенно в первом тайме, когда Самара имела достаточно моментов, чтобы уходить на перерыв с преимуществом.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Защитнику удался отличный выстрел на последних минутах игры против «Тамбова». Раньше исландец славился только радиоуправляемыми передачами, но теперь мы знаем, что он может и здорово пробить.
Владимир Рыков, «Динамо»
Центральный защитник очень старался помочь непутёвым атакующим партнёрам, которые не могли пробить Беленова, и был интереснее впереди, чем тот же (якобы переросший «Уфу») Игбун. И пусть «Динамо» в итоге не победило, по максимуму обостряющий на любом стандарте у чужих ворот Рыков внимания заслужил.
Денис Поляков, «Урал»
Благодаря действиям центрального защитника команда из Екатеринбурга провела если не лучший в этом сезоне матч в обороне, то один из лучших – точно. Что-то умудрялся создавать только реактивный Бакаев. Да и статистика (14 единоборств при 79% успешности) выглядит солидно.
Кристиян Бистрович, ЦСКА
Победный гол первым касанием – что может быть круче?
Юрий Бавин, «Урал»
Принял участие в двух забитых мячах: сначала ворвался в штрафную и принял подачу Эль-Кабира, а во втором эпизоде обокрал Крала в центре поля и начал голевую атаку.
Матиас Норманн, «Ростов»
На полузащитнике Антон Швец получил прямую красную карточку, после чего Норманн забил самый красивый мяч этого тура.
Себастьян Дриусси, «Зенит»
Забил победный мяч в игре с «Арсеналом» и сделал массу обострений. Будь Азмун чуть расторопнее, нервничать в игре с Тулой чемпионам не пришлось бы вовсе.
Эль-Кабир, «Урал»
Отправил в сборную неудачников одним проходом и Максименко, и Ещенко. Принял участие и в первом забитом голе – именно после его подачи внутри «спартаковской» штрафной вспыхнула опасность.
Фёдор Смолов, «Локомотив»
В последнее время дела у Фёдора идут так себе и мы чаще его критикуем, но против «Сочи» форвард сделал голевую передачу, крутую даже для его лучших лет, когда он становился главным бомбардиром лиги.
Артём Кулишев, «Оренбург»
Деспотович хоть и принял участие в забитом голе, но порол всё, до чего только мог дотянуться. Федотов выпустил Кулишева вместо него всего на четыре минуты – за это время нападающий заработал пенальти и сам же его реализовал. Ждём на следующий матч в старте?
Фото: ФК "Урал", ФК "Краснодар".