Победившие «Спартак». Сборная лучших игроков 9-го тура

Герои «Урала», забившие в Саранске «армейцы» и роскошный Норманн, записавший на свой счёт самый красивый гол прошедших игровых дней.Вратарь молодёжной сборной не только взял в ключевом моменте пенальти от Соболева, но и тащил по ходу игры: особенно в первом тайме, когда Самара имела достаточно моментов, чтобы уходить на перерыв с преимуществом.Защитнику удался отличный выстрел на последних минутах игры против «Тамбова». Раньше исландец славился только радиоуправляемыми передачами, но теперь мы знаем, что он может и здорово пробить.Центральный защитник очень старался помочь непутёвым атакующим партнёрам, которые не могли пробить Беленова, и был интереснее впереди, чем тот же (якобы переросший «Уфу») Игбун. И пусть «Динамо» в итоге не победило, по максимуму обостряющий на любом стандарте у чужих ворот Рыков внимания заслужил.Благодаря действиям центрального защитника команда из Екатеринбурга провела если не лучший в этом сезоне матч в обороне, то один из лучших – точно. Что-то умудрялся создавать только реактивный Бакаев. Да и статистика (14 единоборств при 79% успешности) выглядит солидно.Победный гол первым касанием – что может быть круче?



Юрий Бавин, «Урал»



Принял участие в двух забитых мячах: сначала ворвался в штрафную и принял подачу Эль-Кабира, а во втором эпизоде обокрал Крала в центре поля и начал голевую атаку.



Матиас Норманн, «Ростов»



На полузащитнике Антон Швец получил прямую красную карточку, после чего Норманн забил самый красивый мяч этого тура.







Себастьян Дриусси, «Зенит»



Забил победный мяч в игре с «Арсеналом» и сделал массу обострений. Будь Азмун чуть расторопнее, нервничать в игре с Тулой чемпионам не пришлось бы вовсе.



Эль-Кабир, «Урал»



Отправил в сборную неудачников одним проходом и Максименко, и Ещенко. Принял участие и в первом забитом голе – именно после его подачи внутри «спартаковской» штрафной вспыхнула опасность.







Фёдор Смолов, «Локомотив»



В последнее время дела у Фёдора идут так себе и мы чаще его критикуем, но против «Сочи» форвард сделал голевую передачу, крутую даже для его лучших лет, когда он становился главным бомбардиром лиги.



Артём Кулишев, «Оренбург»



Деспотович хоть и принял участие в забитом голе, но порол всё, до чего только мог дотянуться. Федотов выпустил Кулишева вместо него всего на четыре минуты – за это время нападающий заработал пенальти и сам же его реализовал. Ждём на следующий матч в старте?



