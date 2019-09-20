- Вы давно не играли. Какого было войти в такую игру в непростую погоду?
- Погода облегчила нам жизнь. Легче было перемещаться.
- Вы выиграли много верховых единоборств. Почему так происходит?
- Потому что выше ростом мы. У них только Жиру и Кутепов высокие, они много сняли верховых. Думаю, что это наш козырь.
- Какого было играть против мастеровитых спартаковцев? К примеру, против Шюррле.
- Играет команда. Что Шюррле показал? Когда игрок не может свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Если Шюррле умеет распоряжаться мячом и открываться в нужные зоны, то если этих зон нет, как он их будет реализовывать? Любого игрока можно закрыть, если правильно против него играть.
Алексей Никитин: Шюррле? А что он сегодня показал?
Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал победу над "Спартаком" с минимальным счетом 1:0, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: ФК "Уфа"
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