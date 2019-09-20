Алексей Никитин: Шюррле? А что он сегодня показал?

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал победу над "Спартаком" с минимальным счетом 1:0, передает корреспондент Rusfootball.info.

Фото: ФК "Уфа"

- Вы давно не играли. Какого было войти в такую игру в непростую погоду?



- Погода облегчила нам жизнь. Легче было перемещаться.



- Вы выиграли много верховых единоборств. Почему так происходит?



- Потому что выше ростом мы. У них только Жиру и Кутепов высокие, они много сняли верховых. Думаю, что это наш козырь.



- Какого было играть против мастеровитых спартаковцев? К примеру, против Шюррле.



- Играет команда. Что Шюррле показал? Когда игрок не может свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Если Шюррле умеет распоряжаться мячом и открываться в нужные зоны, то если этих зон нет, как он их будет реализовывать? Любого игрока можно закрыть, если правильно против него играть.