Цорн ставит лайки глуму над Кононовым. «Спартак» - территория абсурда

Либо генеральный директор красно-белых крайне неудачно пошутил, либо нынешнего наставника Народной команды сливают уже сверху.В «Спартаке» всё ужасно. Был небольшой просвет в августе, но закончился он так же быстро, как и начался. Сначала красно-белые влетели прямым соперникам по борьбе за еврокубковые места и закончили на этот сезон с Лигой Европы. Затем трижды проиграли в чемпионате – «Зениту», «Уралу», «Уфе» - и оказались на дне.Четыре матча подряд «Спартак» не проигрывал семь лет.Ясное дело, виноват в происходящем не только Кононов. Шюррле провёл два ярких матча и сдулся, Айртона по своей штрафной возит Кротов. Не работают трансферы, а Рассказов едва ли не оформляет дубль в собственные ворота.Да, хороший тренер раскрывает сильные стороны своих игроков. Не настолько же Кононов нудный, что Рассказов начал путать ворота. Но символом и главным виновником всех этих унижений стал именно тренер. Такое ощущение, поддержки на трибунах у него не осталось совсем.Только, наверное, на тех, что находятся на Песчаной улице. Если им вообще есть какое-то дело...После поражения от «Урала» Леонид Федун публично выразил тренеру поддержку. Как показывает практика, в «Спартаке» это работает наоборот.А уже после «Уфы» пошли слухи о приглашении Парфёнова из «Урала». Казалось, что ситуация хуже стать не может и следующий шаг увольнение, но сегодня случилась очередная дичь в легендарном стиле Народной команды.В прошлом году Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк под стихотворением Назарова, который предлагал отказаться от Карреры, и поехали играть за фарм-клуб. Теперь социальные сети осваивает генеральный директор команды Томас Цорн.В посте под прошлогодним выступлением Олега Кононова с мотивирующей речью в гостинице «Россия» был оставлен комментарий «Кличко нервно курит в сторонке». Именно-то его Цорн и лайкнул.Вдохновляющая речь у наставника красно-белых действительно получилась не очень:- Будьте вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковер руководители, ну и что?У тебя в голове: «Да, сегодня я проиграл, но завтра я выиграю, послезавтра выиграю, я играю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав».Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны все равно к атаке. Еще раз повторю, мы же приходим, и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие, - раскачивал зал Кононов.Спустя несколько часов после информационного взрыва Цорн зачем-то лайк убрал. Как будто скриншотов нигде не осталось.Моментально отреагировал Глушаков. Он опубликовал скриншот и добавил надпись:- Срочно сослать в бэк-офис!Когда Денис перебирался в Грозный, рассказывал, как ценит «Спартак». А теперь привлекает к скандальной ситуации дополнительное внимание.Удивительное, что так облажаться на ровном месте умудрились не типично русские Ещенко и Глушаков, от которых ждёшь любой выходи. А европеец, который приехал наводить порядок в московском «Спартаке».