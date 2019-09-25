Сергей Семак: проявили характер и выиграли в сложном матче (видео)

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России, передает корреспондент Rusfootball.info.

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- Кубковая игра, ожидали, что будет сложный матч. Силы и шансы были равные, мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован. У нас большая группа игроков по разным причинам осталась дома: кто-то по травмам, кто-то получил отдых. Были моменты в первом тайме, но пропустили красивый гол, но достаточно случайный, во втором тайме создали больше моментов и смогли забить. Проявили характер и выиграли в сложном матче.