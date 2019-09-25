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Юрий Газзаев: жаль, что не прошли дальше. Желаю "Зениту" успехов (видео)

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Зенитом" (1:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Итог 1:2 и соперник прошел дальше. Старались играть организованно, забили логичный гол, учитывая ход матча. У нас было много предпосылок для того, чтобы быстро переходить в атаку. Были подходы к воротам, чтобы увеличить счет. В раздевалке "Зенит" должен был получить указание, что во втором тайме нужно будет добавить, и мы это понимали, знали, что будут моменты и контратаки. Пенальти, второй мяч... В целом, "Зенит" мастеровитее команда. Жаль, что не прошли дальше. Желаю "Зениту" успехов.

- Что известно по травме Гарбуза?

- Мы пока что не говорили ни с игроком, ни с врачами. На последней минуте первого тайма он неудачно выпрыгнул и "повело" колено. Мы были готовы к замене. Надеюсь, что ничего страшного.



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Теги: Енисей Зенит Юрий Газзаев Rвидео
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