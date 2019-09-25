- Насколько тяжело было играть?
- Типичная кубковая игра. Легких соперников на этой стадии не бывает, несмотря на то, что команды из первой и второй лиг. Всегда приходит много болельщиков, ребята отдаются полностью. Нам было тяжело. Считаю, что выиграли заслуженно. Пропустили необязательный гол, к сожалению. Во втором тайме прибавили и выиграли.
- Переживания были после перерыва, когда уступали 0:1?
- Мы уступали, но играли хорошо, уверенно, как планировали. Знали, что если дальше будем гнуть свою линию, у нас обязательно будут моменты. Дело в том, реализуем или нет. Хорошо, что использовали свои моменты. Надо отдать должное сопернику. По игре и по качеству футболистов они незаслуженно занимают последнее место. Думаю, они обязательно поднимутся.
- Как вам поле?
- Мы играли и на полях похуже. Поле сегодня было не лучшего качества, но все были в равных условиях, - приводит слова Шатова корреспондент Rusfootball.info.
Олег Шатов: типичная кубковая игра. Легких соперников на этой стадии не бывает (видео)
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов высказался о матче 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" (2:1).
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