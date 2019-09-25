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Игорь Смольников: на Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться

Защитник питерской команды прокомментировал победу над "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России (2:1)
Фото: Rusfootball.info
- На Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться и победить.

Сюрпризы от "Енисея"? У них хороший подбор исполнителей. Не знаю, как они [оказались] в конце таблицы первой лиги. Достаточно технично играют. Показывают хороший футбол.

Мало времени до "Локомотива"? Мы привыкли в таком графике играть, так что ничего страшного. Главное восстановиться и готовиться уже к следующей игре, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



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Теги: Зенит Енисей Смольников Rвидео
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