Игорь Смольников: на Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться

Защитник питерской команды прокомментировал победу над "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России (2:1)

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- На Кубок первые игры всегда такое испытание. Хорошо, что смогли отыграться и победить.Сюрпризы от "Енисея"? У них хороший подбор исполнителей. Не знаю, как они [оказались] в конце таблицы первой лиги. Достаточно технично играют. Показывают хороший футбол.Мало времени до "Локомотива"? Мы привыкли в таком графике играть, так что ничего страшного. Главное восстановиться и готовиться уже к следующей игре, - приводит слова игрока корреспондент