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Алекс Крал - о переходе в "Спартак": да, я остался без Лиги чемпионов, но поднялся на новый уровень

Чешский новичок "Спартака" Алекс Крал рассказал о своей любимой позиции и отметил, что не жалеет о решении переехать в Москву.

"Лучше всего я ощущаю себя на позиции «восьмерки». Но в "Славии" полузащитники очень часто менялись местами, поэтому временами играл в опорной зоне, временами — атакующим хавбеком. При этом до "Славии" был центральным защитником и именно в таком качестве пришел в пражский клуб. Тренер сказал, что нужно помочь в центре — и я стал это делать. Так что могу исполнять разные роли на поле. Думаю, это моя сильная сторона.

Перед переходом в "Спартак" знал, что российская лига — шестая по силе в Европе. И что "Спартак" — самый титулованный клуб страны. Плюс общался с чешскими игроками, которые играли в России раньше: Любош Калоуда выступал за ЦСКА, а Марек Сухи провел четыре сезона в "Спартаке". Оба сказали мне, что футбол в чемпионате России высокого качества, и одобрили мой выбор.

Я принял трудное, но продуманное решение. Смотрю не только в завтрашний день, а гораздо дальше. Да, сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень. Уверен в этом. "Спартак" — большой клуб. И если я проявлю себя здесь, это станет отличным фундаментом, чтобы двигаться дальше. Сейчас для меня очень важно освоиться в команде, заслужить свое место на поле. Критики могут говорить все, что им хочется. Но для меня важнее мнения семьи, друзей, тренеров и всех тех, кто был со мной на протяжении карьеры", — цитирует Крала ФК "Спартак".


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Теги: Крал Спартак
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