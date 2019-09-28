Лунёв и VAR оставили «Зенит» без очков. «Локомотив» догоняет чемпиона

Луневу тоже нужно в мини футбол уйти, там ворота меньше pic.twitter.com/vY6bVI2BsK — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 28, 2019

Крыховяк забил победный гол, Юрий Сёмин троллил арбитров, Фёдор Смолов устроил в перерыве истерику, а Михаил Вилков отменил гол питерской команды в компенсированное время. Ещё бы не подкачал футбол...Две лучшие команды прошлого сезона треть чемпионата прошли не без сбоев, но в общем удачно. Особенно неплохо сложился для них старт еврокубков – «Зенит» не проиграл на выезде «Лиону», а москвичи и вовсе победили в Германии. В таблице между соперниками особой разницы не сложилось – на момент стартового свистка «Локомотив» отставал от чемпиона всего на одну победу.Обещали, что к «Зениту» вернётся Алексей Миранчук, но обоих братьев не оказалось даже в заявке. Это было серьёзное преимущество гостей, потому что в июльской игре на Суперкубок победу сделал именно Алексей Миранчук, оформивший тогда дубль. А вот питерский форвард Сердар Азмун восстановился и даже попал в старт.«Зенит» начал максимально агрессивно в плане прессинга и нацеленности на чужие ворота, но при этом почти единственным рабочим способом продвижения мяча оставалось классическое в команде Семака «бей на Дзюбу, а тот разберётся». Старались и фланги – пару раз проходили обостряющие кроссы, но конечным пунктом этого пути всё равно оставался российский нападающий.Борьбы с Артёмом защитники «Локо» старательно избегали. Куда действеннее в нейтрализации главной футбольной звезды нашей лиги был искусственный офсайд. Дзюба любит принимать мяч в движении и при этом на грани положения «вне игры» – и Чорлука с Хёведесом пользовались этим.«Локомотив» стойко держался, но в атакующих делах целую треть матча «железнодорожники» выглядели совсем инертно. Прекратилась эта пассивность только после роскошного удара Жоао Марио, который обыгрался со Смоловым и засадил в перекладину.Первый реальный момент состоялся только через полчаса от начала игры. Хотя бы так – а то перед Гаттузо, который приехал на матч, было бы совсем неудобно.«Зенит» до перерыва выключился. Петербург так и не смог добиться ни одной реальной возможности пробить по воротам, а под конец тайма перестали доходить до Артёма Дзюбы и забросы со своей половины. «Локомотив» даже забил, но взятие ворот отменил арбитр после просмотра видеоповтора: Жоао Марио случайно задел ногу Дриусси при отборе.Ещё был неплохой проход от Хёведеса, закончившийся неудачным ударом немца. И на всё это «Зенит» по итогам тайма отвечал только ударом Крыховяка по ноге Оздоева в штрафной «Локомотива» ещё на первой минуте. Гости были уверены, что не получили стопроцентный пенальти.Весь первый тайм, который Аршавин назвал «грустным», с лихвой перекрыла тирада от Фёдора Смолова в перерыве.Но раздражение форварда держалось не долго. Почти сразу после возобновления игры Крыховяк сочно приложился из чужой опорной зоны – и открыл счёт.Лунёв, проваливший игру за Суперкубок, снова лажал против «Локомотива». В случае с не засчитанным голом Смолова вратарь ошибся на выходе. Уже во втором тайме – не справился с дальним выстрелом.



«Зениту» нужно было форсировать, но дефицит идей и средств мешал организации давления в штрафной Гильерме. Ничего нового питерская команда не предлагала или не могла предложить. Хотя Семак выпустил и сделавшего результат в Кубке против «Енисея» Роберта Мака.



И снова от центрального матча тура повеяло тоской. Комментаторам приходилось заводиться (хотя на матче работал Георгий Черданцев, а он заведён, такое ощущение, всю жизнь) даже на самых дежурных моментах, а до Артёма дошёл только один кросс – и Дзюба пробил сильно выше.



Следить с интересом можно было разве что за Крыховяком. Озверевший полузащитник собирал нарушения и жёлтые, разрушал, рвался в контратаки и всеми силами пытался завести других игроков на такие же подвиги. С последним получалось не очень. Поддерживал партнёра в плане активности разве что Жоао Марио.



На последних мгновениях встречи «Зенит» внезапно продавил «Локо» и даже забил. Роберт Мак успел как следует отпраздновать с партнёрами, но Вилков опять пошёл смотреть повтор - и оставил Петербург без очков.



Сутормин действительно подыграл себе рукой в чужой штрафной. Безжалостный VAR, как и в первом тайме, не оставил шансов атакующей стороне.



Фото: Константин Рыбин / РПЛ