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Шамиль Газизов: судейство в матче с "Ахматом"? Были явно кричащие моменты, сколько можно уже?

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал твит официального аккаунта клуба с призывом об уходе в отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча РПЛ с "Ахматом" (0:1).
Фото: ФК "Уфа"
"Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит.

Не дай бог бы так ошиблись в сторону больших клубов. Вот тогда бы случился скандал. А что остается делать небольшому провинциальному клубу, будем действовать пока так, выкладывая в соцсети. При встрече со всеми клубами РПЛ и Егоровым я высказал свою позицию, больше встречаться с ним не собирался. Не знаю, передали ли все слова, которые звучали на встрече, президенту РФС. К сожалению, не могу раскрыть подробности той беседы. Но там были ситуации, неприятные для слуха.

Изменит ли его уход ситуацию? Не знаю. У РФС есть президент, и он решает. Нам остается только на что-то пенять. Так не бывает, что проблема только в одном человеке. Но судейские решения, на наш взгляд, носят странный характер. При этом все мои слова не умоляют победу "Ахмата". Они больше хотели и заслужили эту победу", — сказал Газизов в беседе с Sport24.


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Теги: Газизов УФА Ахмат
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