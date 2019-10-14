Тедеско обречён? Только провёл первую тренировку в «Спартаке», а все уже ждут отставки

Чемпионат Германии – наименее популярный в России турнир из пятёрки ведущих европейских лиг, потому представление о Доменико в общем и целом достаточно смутное, а достигнутые результаты говорят как «за», так и «против». Но в высказываниях журналистов, бывших футболистов и тренеров – совсем другая, куда более негативная пропорция.
Плохая стартовая позиция у Тедеско не только в таблице чемпионата, но и в информационном поле, которое влияет на «Спартак» больше, чем на любой другой клуб.
Впрочем, можно немного успокоиться: если против выступает Георгий Черданцев, значит всё не так уж плохо.
«Когда назначали предыдущих тренеров в Спартак: Эмери, Якина, Аленичева, даже Кононова - это было интересно. Интересно порассуждать о перспективах, получится или нет, в какой футбол будет играть команда. А сейчас не интересно.
Кто такой Тедеско? Почему именно ему выпала такая честь? За какие заслуги игрока/тренера или перед Спартаком? Ответ на все эти вопросы один: потому что его знает генеральный директор и приглашает, чтобы у тренера доступ к акционерам был только через гендиректора, потому что ему так удобнее работать. Это понятно, только причём здесь футбол?
Я всегда был категорически против лимита на легионеров-футболистов, но глядя на такие назначения, задумываешься, а не стоит ли РФС ввести какие-то критерии, по которым иностранные тренеры получают штучные и очень хорошо оплачиваемые рабочие места в российских клубах. Ну как минимум, на мой взгляд, хотя бы раз человек должен выиграть с предыдущими клубами чемпионат (и не из второй десятки рейтинга УЕФА)? Хотя бы как футболист».
Бывший коллега Черданцева Василий Уткин редко соглашается с комментатором федерального уровня, но тоже не видит у Тедеско больших перспектив. Хоть и не считает Доменико бездарем, из-за которого надо вводить лимит на тренеров-легионеров.
«Я бы предложил обратить внимание на то, что в фамилии Тедеско сразу 4 буквы стоят в правильном порядке и с правильным ударением. Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадежно сливаются, и нынешний симпатичный, наверно, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной. Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д. Итедеско.
Будем внимательно следить за первыми шагами Доменико. Ведь он может просто не успеть сделать их много. Приготовьте свои тедескопы!»
Естественно, не могли промолчать патриоты российского тренерского цеха. Судя по всему, собирающийся в московское «Динамо» Валерий Газзаев не хочет соперничать с Тедеско.
«Отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфенов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата. Тем более все они показывают результат с более скромными клубами.
Почему не дать им шанс? А Тедеско — очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно. Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провел в Бундеслиге полтора сезона».
Тренеру «Зоркого» Сергею Юрану назначение в РПЛ в ближайшее время вряд ли грозит, но душа за бывшую команду у него болит. Юран разнёс «Спартак» за Тедеско в эфире «Матч ТВ» при поддержке Евгения Ловчева.
«Сразу простой вопрос: он чего-то добился в Европе? Когда он пришел в «Шальке», там багаж был совсем другого тренера. И закончилось там – команда уже практически вылетала, все. Что дальше?
Не знаю, факт это или нет, но такое впечатление, что «Спартак» – это КАМАЗ. Вот при всем уважении к КАМАЗу. В каком плане? Человек ничего не добился – давайте его в «Спартак».
А «Спартак», он что, проходной двор? Вы-то должны немножко достоинство иметь. В «Спартак» должен прийти тренер, который что-то выигрывал, чего-то добивался. Давайте мы попробуем Тедеско, давайте мы того попробуем»
Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что Тедеско слишком молод для такой работы.
«Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в Бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину.
Хотелось бы более опытного наставника, потому что «Спартак» — это другая история. Здесь нужно быть психологически готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее».
Экс-игрок «Спартака» Роман Широков солидарен с Ледяховым.
«У него нет опыта, а «Спартак» считается одним из топ-клубов страны. Новый гендиректор собирается пригласить человека, который ему понятен? Это не является аргументом для назначения. Есть много людей, которые могут быть понятны генеральному директору и спортивному директору. Тедеско для меня непонятен, думаю, для многих. Именно как главный тренер, который сможет вернуть клубу былое величие».
Ещё один спартаковский ветеран Валерий Кечинов тоже толком не знает Тедеско, но против его назначения.
«Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в «Шальке», но судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, но, к сожалению, он занят».
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что с приходом Тедеско станет высказываться о красно-белых позитивнее.
«На мой взгляд, назначение Тедеско на 80% будет со знаком минус. Доменико молод. Будут ли его воспринимать как салагу? Думаю, так и будет. Ну а как еще его можно воспринимать? Я много общаюсь с немцами, есть большая разница в менталитете. Человек, попавший в Россию, будет только полгода привыкать к тому, что происходит у нас. Требовать сиюминутного результата тяжело. Я не вижу никаких перспектив. Хотя 11-12 места в чемпионате не будет, конечно».
А вот экс-футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что Доменико всё поймёт уже через месяц.
«Он не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода».
При подготовке публикации использованы материалы Инстаграма Георгия Черданцева, Телеграм-канала Василия Уткина, «СЭ», «Матч ТВ», «Российской Газеты», Sport24
Фото: EPA, Ina Fassbender/dpa, кадр из эфира Матч ТВ