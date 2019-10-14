» » Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен

Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен

После первой пресс-конференции Доменико все обсуждают совсем не его ответы.
Кадр трансляции официального канала "Спартака" в Youtube
Во-первых, презентация нового главного тренера «Спартака» сильно задержалась, что вызвало возмущение одиозного журналиста Бориса Духона.

Пресс-конференция началась на час позже, чем должна была.

Кстати, Тедеско заявил, что против пиджаков ничего не имеет.

Причины задержки стали понятны уже по ходу дела.

Переводчик не понимал ни вопросов, ни ответов.

И, как говорят, заполнял это непонимание своими мыслями.

Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен

В конце концов, Борис Духон не выдержал.

Тайм-код момента – 38.15, уже выбран на видео. Понятно, что в обязанности гендиректора не входит синхронный перевод на пресс-конференциях, но, может, Томасу Цорну всё-таки стоило взвалить эту ношу на себя?



Раз уж больше половины комментариев к трансляции на YouTube - о фигуре переводчика, как и самый заплюсованный.


За ходом пресс-конференции непринуждённо наблюдал Денис Глушаков.


Обычно игроки «Ахмата», да и футболисты вообще, не говорят и не пишу о чужих командах, но Денис таковой «Спартак» не считает. И ему сегодня весело.


Кстати, отвечая на вопрос о своих разногласиях с опытными игроками «Шальке» (Хёведес, Налдо и Хунтелар покинули команду при Тедеско), Доменико заверил, что возраст не главное, и Ещенко может не беспокоиться.
Вряд ли с таким переводчиком Тедеско многое понял, но что будет трудно, должен был ощутить уже после первого дня работы.

Помогать Доменико будет Андреас Хинкель, с которым новый главный «Спартака» ранее работал в «Штутгарте». Тренером вратарей Макс Урванчки, а за физподготовку будет отвечать русскоговорящий серб Владимир Чепзанович. По Пилипчуку никаких комментариев Цорн давать не стал.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Тедеско Спартак Цорн
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тукманов - о "Торпедо": нет смысла выходить в РПЛ, чтобы потом мыкаться по чужим стадионам 1
Тедеско: будем внушать игрокам "Спартака" уверенность 1
Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен 3
Владелец "Лидса": "ПСЖ" хочет инвестировать в наш клуб 1
Новиков: "Динамо" хочет побеждать в каждом матче 1
Экс-тренер молодежки "Локомотива" рассказал, кого в клубе считали талантливее Миранчуков
Гаскойн обвинён в сексуальных домогательствах 2
Тедеско: 1:0 или 4:3? Люблю, когда больше голов 4
Тихонов: Тедеско уволили за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб России 14
Тедеско - о репутации конфликтного тренера: Джикии не надо беспокоиться, Ещенко может быть спокоен 2
Стали известны имена помощников Тедеско в "Спартаке" 7
Заболотный - Черышеву: поздравляю, бро! Ты - машина! 3
Цорн: Тедеско не был единственным кандидатом, но был первым выбором "Спартака" 12
Тедеско: я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует 5
"Спартак" объявил о назначении Тедеско главным тренером 38
Норманн: для меня "Ростов" как семья 2
В "Тамбове" опровергли слухи о возможном приходе Красножана вместо Григоряна
Глушаков пожелал удачи Тедеско в "Спартаке" 2
Аллегри позовет в "Манчестер Юнайтед" Эвра, если возглавит команду
Азар: я не вижу критики, потому что не знаю испанского 1
Санчес может пропустить три месяца из-за травмы
Геркус: Тедеско считали вундеркиндом, но с непростым характером 1
Клюев: Баринов не обладает суперталантом, он сделал себя сам
Бавин провел урок физкультуры в школе посёлка Шабровский
Немецкий журналист: Тедеско - умный тренер 4
Кафельников: злейшему врагу не пожелал бы стать тренером "Спартака", пока в клубе Федун 12
Дегтярев: один из самых успешных отборочных турниров в новейшей истории сборной России 1
"Эспаньол" отреагировал на решение посадить лидеров Каталонии
Зарплата Балотелли в "Брешии" может вырасти в 4 раза при двух условиях 1
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020 6
Все новости