Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен

Как же хороша первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке» pic.twitter.com/AGMxM0H1iR— Alexandr Dorski (@dorskiy) October 14, 2019
Пресс-конференция началась на час позже, чем должна была.
Прошёл уже час. Духон в ярости. Скоро клиента должны привести.— Ваня Карпов (@OnooQ) October 14, 2019
Кстати, Тедеско заявил, что против пиджаков ничего не имеет.
Пока первая пресс-конференция Тедеско напоминает последнюю Кононова. https://t.co/wuHUYEMH8D— Сергей Егоров (@EgorovSA) October 14, 2019
Причины задержки стали понятны уже по ходу дела.
Кажется, я понял, почему задержали пресс-конференцию. Искали переводчика. Нашли у метро, в маке.— denst (@denst2006) October 14, 2019
Переводчик не понимал ни вопросов, ни ответов.
Переводчик на пресс-конференции нового тренера Спартака слушает вопрос из зала pic.twitter.com/aRJEwAxhGo— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) October 14, 2019
И, как говорят, заполнял это непонимание своими мыслями.
В конце концов, Борис Духон не выдержал.
Духон прыгнул на переводчика.— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) October 14, 2019
Тедеско подофигевает, конечно)
Тайм-код момента – 38.15, уже выбран на видео. Понятно, что в обязанности гендиректора не входит синхронный перевод на пресс-конференциях, но, может, Томасу Цорну всё-таки стоило взвалить эту ношу на себя?
Раз уж больше половины комментариев к трансляции на YouTube - о фигуре переводчика, как и самый заплюсованный.
За ходом пресс-конференции непринуждённо наблюдал Денис Глушаков.
Обычно игроки «Ахмата», да и футболисты вообще, не говорят и не пишу о чужих командах, но Денис таковой «Спартак» не считает. И ему сегодня весело.
Кстати, отвечая на вопрос о своих разногласиях с опытными игроками «Шальке» (Хёведес, Налдо и Хунтелар покинули команду при Тедеско), Доменико заверил, что возраст не главное, и Ещенко может не беспокоиться.
Вряд ли с таким переводчиком Тедеско многое понял, но что будет трудно, должен был ощутить уже после первого дня работы.
Человек провел лишь одну тренировку. pic.twitter.com/g1v57npBDa— Andrey Senchenko (@ASenchenko11) October 14, 2019
Помогать Доменико будет Андреас Хинкель, с которым новый главный «Спартака» ранее работал в «Штутгарте». Тренером вратарей Макс Урванчки, а за физподготовку будет отвечать русскоговорящий серб Владимир Чепзанович. По Пилипчуку никаких комментариев Цорн давать не стал.