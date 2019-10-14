Презентация Тедеско в «Спартаке» – провал. Задержалась на час, переводчик был кошмарен

После первой пресс-конференции Доменико все обсуждают совсем не его ответы.

Кадр трансляции официального канала "Спартака" в Youtube

Как же хороша первая пресс-конференция Тедеско в «Спартаке» pic.twitter.com/AGMxM0H1iR — Alexandr Dorski (@dorskiy) October 14, 2019

Прошёл уже час. Духон в ярости. Скоро клиента должны привести. — Ваня Карпов (@OnooQ) October 14, 2019

Пока первая пресс-конференция Тедеско напоминает последнюю Кононова. https://t.co/wuHUYEMH8D — Сергей Егоров (@EgorovSA) October 14, 2019

Кажется, я понял, почему задержали пресс-конференцию. Искали переводчика. Нашли у метро, в маке. — denst (@denst2006) October 14, 2019

Переводчик на пресс-конференции нового тренера Спартака слушает вопрос из зала pic.twitter.com/aRJEwAxhGo — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) October 14, 2019

Духон прыгнул на переводчика.

Тедеско подофигевает, конечно) — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) October 14, 2019

Человек провел лишь одну тренировку. pic.twitter.com/g1v57npBDa — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) October 14, 2019

Во-первых, презентация нового главного тренера «Спартака» сильно задержалась, что вызвало возмущение одиозного журналиста Бориса Духона.Пресс-конференция началась на час позже, чем должна была.Кстати, Тедеско заявил, что против пиджаков ничего не имеет.Причины задержки стали понятны уже по ходу дела.Переводчик не понимал ни вопросов, ни ответов.И, как говорят, заполнял это непонимание своими мыслями.В конце концов, Борис Духон не выдержал.Тайм-код момента – 38.15, уже выбран на видео. Понятно, что в обязанности гендиректора не входит синхронный перевод на пресс-конференциях, но, может, Томасу Цорну всё-таки стоило взвалить эту ношу на себя?Раз уж больше половины комментариев к трансляции на YouTube - о фигуре переводчика, как и самый заплюсованный.За ходом пресс-конференции непринуждённо наблюдал Денис Глушаков.Обычно игроки «Ахмата», да и футболисты вообще, не говорят и не пишу о чужих командах, но Денис таковой «Спартак» не считает. И ему сегодня весело.Кстати, отвечая на вопрос о своих разногласиях с опытными игроками «Шальке» (Хёведес, Налдо и Хунтелар покинули команду при Тедеско), Доменико заверил, что возраст не главное, и Ещенко может не беспокоиться.Вряд ли с таким переводчиком Тедеско многое понял, но что будет трудно, должен был ощутить уже после первого дня работы.Помогать Доменико будет Андреас Хинкель, с которым новый главный «Спартака» ранее работал в «Штутгарте». Тренером вратарей Макс Урванчки, а за физподготовку будет отвечать русскоговорящий серб Владимир Чепзанович. По Пилипчуку никаких комментариев Цорн давать не стал.