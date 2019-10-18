Закрепить у Шалимова не получилось. «Локомотив» побеждает, несмотря на 8 отсутствующих игроков

«Железнодорожники» справились с потерей практически целого состава, пережили травму Джорджевича и в эконом стиле взяли дежурную победу в Грозном.Шалимов удачно дебютировал в качестве тренера «Ахмата», но в Уфе новому наставнику грозненцев очень повезло. Беленов привёз гол, Тилль не попал в открытый угол, а судья не назначил пенальти за фол Уциева в своей штрафной. Очки, может, и не пахнут (хотя спорно), но было понятно, что вечно так же фартить точно не будет.Если учитывать бедовое положение «Ахмата» в турнирной таблице, можно было и не искать дополнительных интриг и мотиваций: зона прямого вылета совсем близко, поэтому остро требовалось обыграть «Локомотив» впервые с 2016 года.Тем более лишние шансы появлялись из-за кошмарной кадровой ситуации Юрия Сёмина: ему пришлось обходиться без Игнатьева (дисквалификация), Рыбуся (травма), Хеведеса (тренировался по индивидуальной программе, попал в заявку), Баринова (дисквалификация), Крыховяка (отравился), Смолова (травма) и Жемалетдинова (травма).Но рисковать и форсировать «Ахмат» не рискнул. За исключением оплошности Мурило, благодаря которому на первых минутах ворвался в штрафную Бериша, моментов на старте не было. Гостям и не нужно было торопиться, потому что даже фаворит редко пытается взвинчивать темп (если нет необходимости) в гостях, а команда Шалимова риск брать на себя не хотела.Так и топтались, пока на исходе первой трети встречи грозненцы не сподобились на первый очевидный подход. Мбенг опасно пробил над левой перекладиной. В ответном эпизоде Живоглядов целил в сторону ворот из-за пределов штрафной.Два этих момента, видимо, напомнили игрокам, какая всё же конечная цель игры в футбол, потому как очень быстро «Локомотив» открыл счёт. Сделал это, кстати, Коломейцев, который не забивал два года.



Это был идеальный расклад для москвичей. Соперник пропустил настолько легко, что даже не пришлось напрягаться. Оставалось спокойно контролировать – и добивать при удобной возможности. Но внезапно Лука Джорджевич, до этой игры не запомнившийся в «Локо» ничем, кроме того самого попадания в спину Чернову, упал и не смог продолжить игру. Хотя фола на нём, как можно было увидеть на повторе, на самом деле и не было.



По ходу игры выпал восьмой игрок «железнодорожников». А ведь именно он сделал голевую на мяч Коломейцева и не смог воспользоваться шансом показать себя только из-за проблем со здоровьем. У «Локомотива» стало ещё меньше причин брать на себя что-то сверх необходимого. Поэтому до конца тайма гости только сбивали попытки наступлений Грозного и довольствовались отсутствием моментов у своих ворот.



После отдыха общий ход встречи не изменился. «Локомотив» был достаточно близок к тому, чтобы снять все вопросы почти моментально, но со штрафного не получилось отличиться у Миранчука, а зелёный Куликов запорол возможность замкнуть прострел. В остальном игра смотрелась довольно блекло.



Настолько даже, что в социальных сетях обсуждали не голы и другие яркие игровые моменты, а формулировки комментатора Нагучева. Спорное утверждение про первый пас защитника Семёнова возмутило общественность футбольных гиков.



У Семенова нет первого паса, объективно? Что? — Alexandr Dorski (@dorskiy) October 18, 2019

На самом деле, отрезками возникало ощущение, что сами хозяева не очень хотят побеждать. Экваторную часть второго тайма игроки валили друг друга и тормозили в любой ситуации. Завестись у команды Шалимова не получалось (странно, ведь если не за свою энергию он ценится в первую очередь, то за что?), пока в дело не включился фирменный заводящий стадиона в Грозном.За десять минут до окончания основного времени «Ахмат» завёлся и выдал короткий годный отрезок, но хватило грозненцев только на падение всё того же Бериши после борьбы с Живоглядовым. Судья пенальти ставить не захотел.А в одной из следующих атак «Локо» тот же правый защитник изящно выключил из борьбы вратаря Городова – и матч после результативного удара Жоао Марио был по сути закончен.Для уверенного «Локомотива» это пятая победа подряд - сбавлять обороты последних сезонов Сёмин пока не собирается. А для Шалимова это первое поражение в новой команде.И оно довольно тревожное. Примерно такой же безжизненный футбол был и при Рахимове.