Отставка Григоряна на спасёт «Тамбов». У команды худший состав в РПЛ

И до сих пор нет домашнего стадиона. Аутсайдер обречён на вылет?

– За моё пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло. Я как тренер в мужском футболе небольших результатов добился, но были периоды за Хабаровск и «Луч», в «Нижнем Новгороде», когда я не проигрывал по 10-12 туров.



Я умею различать, что такое везение и невезение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он начинает сомневаться, он должен уйти в отставку. Это для меня совершенно очевидно. В другом виде спорта, например, в женском футболе был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различить эти моменты, когда везет и не везет.



Поэтому я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что, просто-напросто, наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, ходит по пятам удача, потому что имейте в виду: удача – тоже часть мастерства тренера, возможно, приходящая и уходящая. До свидания, – сказал Григорян в эфире Матч Премьер.