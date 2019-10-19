Отставка Григоряна на спасёт «Тамбов». У команды худший состав в РПЛ

Возглавив клуб, Александр Григорян предпринял новую отчаянную попытку зарекомендовать себя в мужском футболе. И говоря о качестве игры, даже неплохо справлялся: всё-таки неслучайно после многих матчей тренер отмечал, что его команда ни в чём не уступала, кроме реализации и везения.
Именно о везении Григорян говорил в своём последнем интервью в качестве тренера «Тамбова». Как всегда, ярком, жаль мы не имеем возможности показать видео.
– За моё пребывание в «Тамбове» накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло. Я как тренер в мужском футболе небольших результатов добился, но были периоды за Хабаровск и «Луч», в «Нижнем Новгороде», когда я не проигрывал по 10-12 туров.
Я умею различать, что такое везение и невезение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он начинает сомневаться, он должен уйти в отставку. Это для меня совершенно очевидно. В другом виде спорта, например, в женском футболе был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различить эти моменты, когда везет и не везет.
Поэтому я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что, просто-напросто, наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, ходит по пятам удача, потому что имейте в виду: удача – тоже часть мастерства тренера, возможно, приходящая и уходящая. До свидания, – сказал Григорян в эфире Матч Премьер.
Я умею различать, что такое везение и невезение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он начинает сомневаться, он должен уйти в отставку. Это для меня совершенно очевидно. В другом виде спорта, например, в женском футболе был период, когда я не проигрывал три года. Я умею различить эти моменты, когда везет и не везет.
Поэтому я не хочу гадать, что к чему. Думаю, что, просто-напросто, наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, ходит по пятам удача, потому что имейте в виду: удача – тоже часть мастерства тренера, возможно, приходящая и уходящая. До свидания, – сказал Григорян в эфире Матч Премьер.
И дело действительно не только в удаче: с таким составом спасти «Тамбов» от вылета сможет только настоящий волшебник. Судите сами, идём сверху вниз по количеству сыгранных минут.
Вратарь Гиорги Шелия отыграл без замен все 13 туров и удостоился от Григоряна звания лучшего голкипера России по вводу мяча ногами. К 30 годам выступал в премьер-лиге лишь за «Уфу», отыграв в двух сезонах по половинке. Не мало, но сэйв Шелии был делом настолько редким, что я даже сомневался, случаются ли они вообще.
Адесойе Ойеволе – русский мужик, всю карьеру отыгравший в России, но многие узнали об этом недавно, потому что в премьер-лиге он впервые показался лишь в сезоне 2016/17, когда добился повышения с «Оренбургом». Затем было ещё одно возвращение и расставание по итогам сезона: Федотов резонно сделал ставку на других футболистов, а не на 37-летнего Ойеволе, который стал ключевым игроком «Тамбова».
Сослан Таказов заявил о себе как игрок «Амкара» во второй половине 2014 года, но после поражения от «Динамо» 0:5 не играл в премьер-лиге до этого сезона.
Опыт высшего дивизиона у Гурама Тетрашвили богаче: 3 сезона за «Анжи» в последних двух эта команда вылетала из премьер-лиги, а в прошлом сам Гурам сыграл всего 4 матча. У Валерия Чуперки и Павла Карасёва – по сезону в обречённых на вылет командах, «Томи» и «СКА-Хабаровск». У Антона Килина лишь эпизодические появления на замену за «Уфу» 5-летней давности, Максим Осипенко в премьер-лиге не играл никогда.
Нападающий Хызыр Аппаев к 29 годам никогда в ней не забивал, хотя сыграл с учётом тамбовских уже 36 матчей. Статистику Георгия Мелкадзе до «Тамбова» вы и так помните наизусть (было бы там что запоминать). Чтобы закрыть тему атаки: 27-летний Владимир Обухов забил свой первый гол на высшем уровне вчера с пенальти, до этого появлялся в нескольких сезонах на 1-3 матча, а 35-летний Хасан Мамтов дебютировал в РПЛ за «Анжи» только в прошлом сезоне.
Углубляться дальше десятки лидеров по игровому времени смысла нет, звёзд мы там тоже не найдём. На фоне партнёров неплохо смотрится Михаил Костюков: недавно он два сезона стабильно играл за «Амкар» и иногда забивал. За «Енисей» в прошлом сезоне тоже забивал, но выходил на поле значительно реже.
На счету Алексея Грицаенко – неудачные пробы в «Краснодаре» и сезон в том же безнадёжном «Енисее». У Владимира Кулика богатый опыт, но в 34 года при всех болячках уже не те кондиции. Иван Маркелов ярко выступал за «Анжи», но, опять же, это аутсайдерский уровень. У остальных опыта в премьер-лиге либо вообще нет, либо ничтожный, хотя из относительно молодых игроков тут есть разве что Хетаг Хосонов, а из легионеров – менее крутые, чем Гогуа, клиенты Селюка.
В итоге состав «Тамбова» – это сплав мужиков, которые всю жизнь рубились в низших дивизионов, и других таких же, кому ранее всё-таки выпал шанс попробовать себя в премьер-лиге и без шансов вылететь с командой-аутсайдером. Судя по всему, на протяжении этого сезона они будут испытывать чувство дежавю, а ещё не игравшие в РПЛ партнёры прекрасно поймут, каково это. Жаль, Григорян на телевидении матчи «Тамбова» разбирать будет нечасто.
Фото: Александр Фёдоров, "СЭ", tvtambov.ru