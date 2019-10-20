«3+2» за один матч. Дзюба эпично отомстил Карпину

Восхищаемся Артёмом, который идёт к тому, чтобы побить рекорд чемпионата, и мимоходом уничтожает давних неприятелей и вспоминаем, почему Дзюба так не любит наставника «Ростова»».
Игрок Артём Дзюба и тренер Валерий Карпин в некоторых моментах очень друг друга напоминают. Оба в какой-то момент страшно раздражали футбольную публику, но потом превратились в героев. Дзюба после ЧМ стал национальным лидером, а Валерий Георгиевич, презентовав новый атакующий «Ростов», просто любимцем в РПЛ.
Всё начиналось совсем иначе. У Карпина тяжёлый период пошёл после второго увольнения из «Спартака», когда не очень получалось даже в «Мальорке», а президент Федун плевал в спину. Пик ненависти к Дзюбе – «предательский» переход в «Зенит». Но Артёмом были недовольны московские фанаты и когда он выступал за красно-белых.
И в те времена Валерий Карпин ему совсем не помогал. Как говорит сам Артём, даже наоборот. С тех пор игрок и тренер не очень друг друга любят.
- Я много раз пытался достучаться до Валерия Георгиевича, объяснял, что ему не враг, что мы в одной лодке. Без толку. Карпин невзлюбил меня с первого дня, это не секрет. Хотя у меня к нему никогда никакого негатива не было. Я старался молчать, не конфликтовать. В конце концов, любви с объятиями и поцелуями у нас и не должно быть. Я прихожу и делаю свою работу - всё. Откуда у Карпина такая ко мне агрессия и почему он это всегда скрывает, увиливает - не знаю, - объяснял Артём Дзюба.
Всё началось после истории с украденными у Быстрова деньгами. Вы наверняка её слышали – Артём зашёл в комнату к Владимиру, а потом у Быстрова пропали деньги и он подумал на Дзюбу. Как гласит легенда, при капитане Йиранеке Артём вывернул карманы – и в них оказалась та сумма, которая пропала у Быстрова.
Тогда Артёму было только 20, он уже забивал за «Спартак» (и, как сам рассказывает, имел протекторат Романцева), но был моментально отправлен в аренду в «Томь». Там Дзюба неплохо провел время - 35 матчей, 14 голов и 6 ассистов. Самое смешное, что эта сибирская ссылка и весь шум возникли из-за суммы около 23 тысяч рублей. Игрок всё категорично отрицает:
- Скажем так, все, что было сказано, написано – это ложь, – говорил Дзюба. – То, что произошло с изделием № 23, увы, рассказать я вам не могу. Там очень темная история, меня подставили.
Вторая и самая огненная стадия конфликта между Карпиным и Дзюбой возникла, когда на побывку в «Спартак» заскочил Унаи Эмери. Артём вспоминает фразы тренера, которые реально тянут на перебор. Вроде «продлевай контракт, а то я тебя загною» и «ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь».
- Что тут комментировать? Когда я слушаю или читаю Дзюбу, мне хочется плакать. Мне его искренне жаль, - говорил Карпин.
После ухода Эмери Дзюба получал игровое время, но был плох. Потом уехал в «Ростов», а после него отправился в Петербург.
- Беды «Спартака» начались с ухода Эмери. Карпин приложил к этому руку, хоть он это и скрывает. С Карпиным в команде была определенная дискриминация, одним можно было все, другим ничего. Я не выступал, но если меня спрашивали, то отвечал. Большинство русских ребят меня поддержали, что не понравилось Карпину. Он вообще много ребят убрал, у которых было свое мнение, - объяснял тогда Артём.
Артём и Валерий Георгиевич в последний раз схлестнулись два года назад. Тогда они случайно столкнулись в отеле, Карпин неаккуратно поинтересовался, почему Артём стал так много говорить, а Дзюба в ответ предложил бывшему наставнику «поправить панамку».
Публичный конфликт на этом заглох, но Дзюба (он вообще словоохотливее в данной истории) иногда Карпина подкалывает. Понятное дело, эмоции не ушли – и это было вчера легко зафиксировать. Против команды Карпина Артём Дзюба вышел максимально серьёзным и настроенным.
Очередной раунд противостояния (до этого против Карпина Дзюба играл дважды: забивал, играя за «Арсенал», и не отличился, когда «Зенит» обыграл «Ростов» 2:0) закончился безоговорочной победой Артёма. Форвард «Зенита» разорвал «Ростов» - сделал первый хет-трик в сезоне, так ещё и оформил две голевые передачи.
Карпин сослался на то, что «полкоманды не вернулись из сборных», но вряд ли это способно кого-то утешить: очевидно, это ночью Дзюба спал с улыбкой.
Тем более повод не только успешно окунутый Карпин. У Дзюбы уже 8+8 в этом сезоне. Может, он сможет побить рекорд Халка, который в сезоне-2015/16 набрал 35 очков по системе «гол+пас», оформив 17 мячей и 18 голевых передач?
Фото: "Чемпионат", Советский спорт, twitter.com/sport24_ru
«3+2» за один матч. Дзюба эпично отомстил Карпину
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