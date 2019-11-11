Евсеев объяснил свою фразу о смысле футбола без голов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев объяснил свои слова, произнесенные во флеш-интервью после матча 16-го тура Премьер-лиги с "Оренбургом" (0:0). Отвечая на вопрос о том, доволен ли он ничьей без забитых голов, Евсеев переспросил: "У нас футбол в чем заключается, в забивании голов, что ли?"



"Я имел в виду ту ситуацию, когда две команды играют с моментами, но не забивают мячи. Это же не значит, что они играют плохо. Не смогли реализовать моменты, хорошо сыграли вратари. Для меня, если у наших ворот мало моментов, значит, мы хорошо играли.



"Уфа" не та команда, которая может играть в открытый футбол. У нас нет возможности покупать мастеровитых игроков. Может, кому-то это не нравится, но мы играем от обороны. Если мы будем качественно и умело обороняться, то у нас в атаке всегда будут моменты, которые надо использовать.



Я исхожу из состава. Я не могу требовать от ребят того, чего они не могут. На сегодняшний момент "Уфа" так играет. Команда и до меня играла так — с Гончаренко, с Семаком. И у команды стояли примерно такие же задачи. Смысл один — выжимать из футболистов то, что они могут.



Что касается вопроса в Оренбурге, то, по-моему, сам задающий не понял, что он хотел спросить", — сказал Евсеев в эфире "России 24".