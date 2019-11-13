"Насколько всё сложно? Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю — исходя из нашей ситуации, — что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.
Долги перед командой по зарплате три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что всё понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьёзное при таком положении вещей сложно", - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
Карпин - о финансовом положении "Ростова": долги перед командой за три месяца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал текущее финансовое положение клуба.
Фото: "Ростов.ру"
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