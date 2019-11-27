Народный артист РСФСР Михаил Боярский поддержал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, которого российский болельщики сначала оскорбили на матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0), а затем и в матче "Урал" - "Спартак" (0:0).
"Артем — сильный мужчина. И никак эти оскорбления не должны его задеть. Собаки лают — караван идет. Бессмысленно оскорблять человека, который является символом петербургского футбола и сборной. Без него национальная команда никак не может обойтись. Эти выкрики — происки моральных уродов. Повторюсь, что Дзюба — сильный человек. А сильные люди всегда являются добрыми и незлопамятными", - цитирует Боярского Sport24.
Боярский: выкрики в адрес Дзюбы - происки моральных уродов
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