Разнос гостей или 0:0? У петербургских матчей «Зенита» и «Спартака» строго два сценария

Карпин напоследок вывел красно-белых в Лигу чемпионов победой 3:2 на «Петровском» и ненадолго сдал пост главного тренера Унаи Эмери, которому в «Спартаке» было работать куда сложнее, чем лондонском «Арсенале». Конечно, такой топ-клуб с таким давлением!
Начало разгрому положил Максим Канунников – чуть ли не последний воспитанник системы питерского футбола, который получал кое-какие шансы в главной команде. Молодой форвард открыл счёт на 15-й минуте, а во втором тайме Быстров, Широков (передал привет за багама-маму) и Файзулин, оформивший дубль, унизили «Спартак».
К слову, при 0:2 Михаил Вилков назначил в ворота «Зенита» пенальти, который не реализовал Билялетдинов, а через минуту команда Спаллетти забила третий. Ещё через минуту «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Макгиди.
28 сентября 2013. «Зенит» – «Спартак» – 4:2
Здесь команда уже Валерия Карпина сражалась куда достойнее и дважды быстро отыгрывалась, но всё равно пропустила очень много: при равном счёте на 81-й минуте Шатов вывел «Зенит» вперёд, а следом Данни снял все вопросы. Разгромом это не назовёшь, но пропускать четырежды всё же ненормально.
27 сентября 2014. «Зенит» – «Спартак» – 0:0
Праймовый «Зенит» Виллаш-Боаша с Халком, Рондоном, Данни и Витселем так и не смог взломать команду Мурата Якина, на котором ещё не поставили крест. Впрочем, и Артём Дзюба в своём последнем петербургском противостоянии по ту сторону не сумел отличиться.
16 апреля 2016. «Зенит» – «Спартак» – 5:2
Ничто не предвещало беды для команды Аленичева: она даже выиграла первый тайм благодаря голам Попова и Глушакова, но в начале второго тайма пропустила от Халка и начала разваливаться. Победный гол – на счету Дзюбы. Спартаковцы доигрывали в меньшинстве, но Михаил Вилков удалил Макеева уже при счёте 2:4.
2 октября 2016. «Зенит» – «Спартак» – 4:2
Поначалу у Мирчи Луческу всё складывалось очень здорово: в начале октября никто и подумать не мог, что Массимо Каррера приведёт «Спартак» к чемпионству, а румын с позором покинет пост. Красно-белые, как это с ними бывает в Петербурге, дважды забили в первом тайме, однако второй остался за хозяевами, в составе которых хорош был Жулиано. Первый и последний свои голы «Зенит» забил с пенальти, а с игры отличились Дзюба с Витселем.
6 августа 2017. «Зенит» – «Спартак» – 5:1
Как и Луческу, в конечном итоге Роберто Манчини провалился в «Зените», но противостояние с итальянским коллегой-чемпионом выиграл феерическим образом. Вот здесь, в отличие от других матчей, где «Спартак» просто много пропустил, получился настоящий разгром без борьбы и шансов.
Единственный свой гол «Спартак» забил с пенальти, назначенного (и снова здравствуйте!) Михаилом Вилковым, уже при счёте 0:4. Манчини, выпустивший Дзюбу только на замену, уберёг «Спартак» от голов Артёма, но Кокорин, Ерохин, Кришито, Кузяев и даже Ребров (на его счету автогол) всё сделали и без участия опального форварда.
2 сентября 2018. «Зенит» – «Спартак» – 0:0
Семак пока не чтит славные традиции предыдущих наставников: он хоть и не проигрывал «Спартаку» в официальных матчах, но все три получились «низовыми». В последнем питерском визите Карреры «Спартак» впервые был вынужден обойтись без проданного Промеса и сумел сдержать петербуржцев.
1 декабря 2019. «Зенит» – «Спартак» – ?
Судя по предыдущим противостояниям, красно-белые либо засушат игру, либо получат по полной. Перед игрой сценарий выглядит достаточно удобным для Тедеско: он любит контратакующий футбол, а схема с тремя центральными защитниками поможет сдержать Дзюбу и Азмуна. Даже ЦСКА, играющий вообще по-другому, смог недавно сдержать «Зенит» в такой манере.
Однако на стороне петербуржцев супермотивированный болельщиками «Спартака» Дзюба, домашний стадион, да и они просто-напросто сильнее (несогласным – смотреть в таблицу прошлого и текущего чемпионатов). Главное, чтобы сработала фраза «всё покажет игра», ведь хочется в кои-то веки обсудить именно её, а не что было бы, если бы Вилков подсказал, а Мешков назначил… При судействе сегодняшнего главного по ВАР «Спартак» трижды получил в Петербурге 5 мячей, но ни в одном из матчей Вилков не сыграл такой определяющей роли, как в недавней игре с ЦСКА.
Фото: fc-zenit.ru