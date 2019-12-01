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"Спартак" опять получит 4-5 мячей Тедеско засушит игру и увезёт нули Ни то, ни другое





Разнос гостей или 0:0? У петербургских матчей «Зенита» и «Спартака» строго два сценария

Красно-белые более 7 лет не могут выиграть в Санкт-Петербурге, а чаще всего получают там 4-5 голов.