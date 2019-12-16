Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казани новый амбициозный проект?

Эпоха тяжёлого металла в Казани официально закончена. Клуб объявил о том, что Шаронов команду покидает, а пресс-служба недвусмысленно намекает на бывшего рулевого «Витесса»

Фото: Getty Images