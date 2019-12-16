Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казани новый амбициозный проект?

Решение в такой обстановке назначить тренера без опыта и даже лицензии было встречено однозначно.
Но «Рубин», которого эксперты и журналисты хоронили совсем не стесняясь, начал сезон не только солидно в плане результатов, но даже концептуально. Шаронов показывал «козу» трибуне после московской победы над «Динамо» в меньшинстве и толкал вдохновляющие речи. Пресс-служба казанской команды по максимуму раскручивала эту ситуацию — и первые месяцы чемпионата мы много говорили о новом «Рубине». Чаще всего в восторженных тонах.
Куда там — в Шаронова поверил даже владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
«То, что вы делаете, это очень круто»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 10, 2019
©? @sergeygalitskiy после матча #КраснодарРубин pic.twitter.com/0umIUuv4ML
Новая Казань играла смело, не тушевалась и шла прессинговать даже против отечественных грандов и вообще производила основательное впечатление. Но совсем скоро оно развеялось, а болельщики в столице Татарстана вновь перестали интересоваться футболом. «Рубин» в один момент сдулся и стал командой, которую из постоянных неудач вытаскивали разве что некоторые индивидуальные перфомансы.
Меньше всех забитых голов в лиге (11), серия без побед в семь матчей (и один единственный успех с «Тамбовом» за 12 игр) - на зимний перерыв безвольный и скучный «Рубин» уходил в зоне вылета. Слухи насчёт увольнения Шаронова ходили последние туры первой части чемпионата, но официально клуб заявил о перестановках лишь спустя неделю после того, как команда ушла в отпуск.
Подводя итоги первой самостоятельной работы Шаронова, можно сказать, что шансов в премьер-лиге главным в ближайшее время он не получит точно. В ФНЛ — тоже вряд ли. «Рубин» Шаронова хорошо разбежался, но прыгнул на копейку. И сложно сказать, какие положительные моменты можно выделить по итогам полугодового правления бывшего игрока «Рубина».
Даже в плане кадров. Был неплох Хвича? Отрезками он сверкал и в «Локо», а стабильности так и не добился.
Кто придёт ему на смену?
Судя по всему, Леонид Слуцкий. По крайней мере, пресс-служба казанского клуба так очевидно намекает на это, что ошибиться практически невозможно. Постоянное качание на скамейке запасных — одна из фишек бывшего наставника ЦСКА и сборной России.
December 16, 2019
Леонид Слуцкий ушёл этой осенью в отставку с поста главного тренера «Витесса» после пяти поражений подряд. Несмотря на немногочисленные язвительные комментарии по этому поводу, надо заметить, что российский специалист совершенно точно не провалился: у него был хороший сезон (пусть не удалось обыграть «Утрехт» в решающей встрече за еврокубки), лучший старт в Эредивизи за всю историю клуба, хорошая продажа Караваева и всемирная любовь.
Для вечной текучки «Витесса» - это очень неплохие показатели.
Но сам тренер объяснил, что в Голландии очень тяжело работать иностранным тренерам, поскольку футбол в Нидерландах — замкнутая система. Нежелание сразу же принимать предложение АЕКа и всё остальное явно сообщает о том, что Слуцкий хочет осесть на родине. Может, всего лишь на время.
Тем более в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» специалист достаточно конкретно заявил, что не против возглавить отечественную команду. Единственное: Слуцкий уточнил, что хочет взять лишь стабильный и амбициозный проект. Подходит ли «Рубин»?
Инсайдеры сообщают, что да.
Новый курс казанской команды?
Нобель Арустамян мигом подтвердил, что «Рубин» и Слуцкий уже ведут переговоры. Рассказал, что тренер даже встретится (или уже встретился с главой республики Рустамом Миннихановым). Инсайдер Иван Карпов заявил, что речь вообще идёт о нескольких месяцах — изначально назначение Слуцкого планировалось на лето, но удачно подвернулась его отставка из голландской команды.
По информации «Бизнес Online», этой зимой в Казани многое изменится. С долгами, на которые уходило около половины дохода «Рубина», практически покончено. Бан за нарушения финансового fair-play подходит к концу.
- Летом «Рубин» должен начать эволюционировать в топ-клуб. Цель: участие в еврокубках в ближайшие несколько лет. Бюджет команды пока зафиксирован на отметке 2 млрд рублей в год. Однако не исключено, что вливания в главный футбольный проект Татарстана со стороны главного акционера группы компаний ТАИФ будут увеличены, - пишет Карпов в своем телеграм-канале.
Команда, бравшая на стыке десятилетий два чемпионства и побеждавшая «Барселону» на «Камп Ноу», опять попытается вернуться в еврокубки. Получится ли?
Леонид Слуцкий прекрасный кандидат для команды уровня нынешнего «Рубина». Но с текущим составом он вряд ли сможет показать результат сильно лучше — необходимо усиление. Если числа, которые фигурируют в инсайдах верны, у российского тренера будут все возможности строить команду, как он сам этого захочет.
Но дадут ли Слуцкому такие полномочия? За последние десять лет «Рубин» несколько раз кардинально менял курсы, но с каждым разом получалось хуже.
Тем более у казанских болельщиков должны быть опасения по поводу того, что Слуцкий только что вернулся из жизнерадостной Голландии (которой он прекрасно подходит со своей витальностью). Подход РПЛ и наши футболисты требуют совершенно другой, нежели европейские футболисты. Не отвык ли Слуцкий?
А то мы все прекрасно помним, как закончил Хави Грасия, на тренировку к которому заваливались пьяные игроки. Впрочем, вместе со Слуцким в Казань должны приехать братья Березуцкие в качестве ассистентов. Они баловать подопечных точно не будут.
Но в любом случае Слуцкий, по информации журналистов, пока что думает. И на его решение вполне может повлиять решение помощника Слуцкого в кадровых делах Олега Яровинского. Его приглашало московское «Динамо», но теперь он вроде как может поехать в Казань.
Такое подспорье лишний повод для Слуцкого, чтобы согласиться.
Фото: sportclub.ru, eurosport