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Запашный заявил, что готов пойти на фанатский сектор "Спартака"

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что готов пойти на трибуну к фанатам "Спартака" после своих скандальных высказываний.

"Готов ли пойти на фан-трибуну "Спартака"? Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты "Спартака". Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы "Спартака" и Дзюбы. Это как если бы в театре народ вскакивал во время спектакля с Арменом Джигарханяном и орал, какой он неправильный, потому что развелся со своей молодой женой. Есть другие способы, чтобы фанаты и Дзюба разобрались между собой. Уж точно не во время игры сборной. Это же клубная проблема. Давайте лучше поблагодарим сборную, что она досрочно вышла из группы на Евро. Прав ли Дзюба, разбираться не хочу. Хочу с семьей смотреть футбол и чтобы мат нам не мешал.

Всем кажется, что меня только травили. А меня большое количество людей поблагодарило. Сказали, что перестали ходить на стадион, потому что страшно. При этом надо констатировать: фанатское движение меняется в лучшую сторону. Меньше беспредела стало. Но все равно случается. Позову ли в цирк фанатов? Конечно! Многие разобрались и сняли свои претензии, у них нет аллергии на меня. Недавно доктор Рошаль заявил, что расстреливал бы людей, продающих контрафактные лекарства. Можно ли обвинять его в садизме? А можно вырезать кусок из интервью и тиражировать, как хочется? Вот со мной поступили именно так", - цитирует Запашного "Российская газета".


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Теги: Запашный Спартак
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