Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты

«Это был трудный год»
Частая цитата из новогодних поздравлений Президента неплохо характеризует ситуацию. В начале 2020-го Ивану Игнатьеву исполнится 21, но во взрослый футбол он влетел аж 2,5 года назад. Летом 2017 года он дебютировал за «Краснодар» и в Лиге Европы, и в чемпионате России, причём сразу результативно – гол на последней минуте принёс победу в Грозном! Через неделю нападающий открыл счёт в победном матче с «Црвеной Звездой».
Речь всё-таки о реальной жизни, потому Игнатьев не стал сходу игроком основы «Краснодара» – сперва нужно было поразрывать соперников молодёжной команды в Лиге чемпионов и первенстве дублёров. Игнатьев не был первым воспитанником Академии, вышедшим на поле за основу, но Николай Комличенко не котировался тогда никак, так что именно в Игнатьеве видели первую звезду проекта Галицкого.
Естественно, что спустя 2 года появились и новые герои – Шапи, Сафонов, Уткин. Печально, что о футбольных свершениях, по крайней мере, первых двух, можно сказать куда больше, чем об игре Игнатьева. Иван в уходящем году будоражил информационное пространство историями со сменой агента, подаренной якобы Аланом Агузаровым новой тачкой, трудностями с продлением контракта и даже, чёрт возьми, романом с дочерью экс-футболиста и тренера «Ростова» Михаила Осинова, но не голами.
При этом на протяжении всего года перед Ваней был пример Матвея Сафонова, который без разговоров подписал новый скромный контракт и взамен получил место в основе. Игнатьев имел такой же (только из-за примера Сафонова не получается назвать его «уникальным») шанс – Смолов лечился, собирался уезжать, а «Краснодар» не взял нападающего зимой. В итоге летом в Лиге чемпионов играл совсем не готовый, только что вывезенный прямо на шезлонге с эмиратского пляжа Берг. Хотя Игнатьев поначалу принёс победы в матчах с «Сочи» и «Рубином».
Но с 10 августа на счету Ивана всего 2 мяча. Нападающий пропадал из поля зрения, даже сыграл за «Краснодар-2», а в матчах за основу частенько растворялся на поле.
Галицкий начал зарабатывать на Академии, а что же Мечта?
Люди в последнее время говорят, что Сергей Галицкий понял: идея играть 11 воспитанниками в современном мире вряд ли осуществима. Ещё одна прагматичная составляющая реальности – финансовый фэйр-плэй, который не позволяет двинуться и в обратном, олигархическом направлении развития клуба.
На пересечении этих проблем и находится Игнатьев: тот самый воспитанник, которого Галицкий мечтал видеть в основе, но который в итоге поможет решить проблему с финансами. Ване прочили судьбу первопроходца-воспитанника в роли звезды основы, а в итоге он, похоже, станет первопроходцем в другом популярном направлении.
С одной стороны, «Краснодар» предоставляет своим воспитанникам шикарные условия для развития. С другой, не намерен платить им как сверстникам и не испытывает совершенно никакого трепета перед европейскими грандами. Вспомните заявления по поводу возможной продажи Шапи в Дортмунд: похоже, если «Боруссия» действительно решится на покупку, Сулейманова всё равно придётся пробиваться в Европу через конфликт с руководством.
Если поначалу «Краснодар» можно назвать «золотой клеткой» для молодёжи, то с возрастом она становится не такой уж золотой (ведь в «Спартаке» и «Зените» ребята получают уже в десяток раз больше) и превращается вполне в обычную? Конечно, такая картина утрирована, а применительно к светлому будущему в европейских топ-клубах можно говорить лишь о ничтожном проценте воспитанников. Но именно он на виду, именно о талантах уровня Шапи мы и знаем, другие же растворяются и в лучшем случае обнаруживаются в других клубах, как Комличенко, Фомин или Голубев.
Футбол – командный вид спорта, а команда должна быть единым коллективом, но в наше время невозможно воспитать одинаковых людей. Кто-то, как Сафонов, примет позицию Галицкого о том, что воспитанники уже получили от клуба очень многое и должны играть за адекватные, а не гиперраздутые, как в других командах, зарплаты. А кто-то, как Игнатьев, пойдёт другим путём – сохранить всех талантливых воспитанников и сохранить свои принципы у Сергея Николаевича, очевидно, не получится.
Если заработать на Академии и реинвестировать средства в покупку хороших игроков со стороны – уже нормально, то Галицкого есть с чем поздравить. Но, как показало лето, у «Краснодара» с этим проблемы, а состав из 11 воспитанников с таким подходом не собрать.
«Рубин» шикует и рискует: 7 миллионов за 17 голов?
Казанский клуб фиксирует новый период своего существования не только тренерским назначением, но и крупной покупкой. Что-то напоминает, не правда ли? «Рубин» откатился к зоне вылета как раз из-за долгов, оставшихся от закупок под Хави Грасию.
Казанцы уже сейчас обладают молодым перспективным составом в созидании: тут вам и Коновалов, и Подберёзкин, и Могилевец, и грузины, и Ташаев, и Зуев. В первой части чемпионата все эти ребята сообразили лишь 11 голов – точно ли казанцам нужен пусть и более дорогой и талантливый, но такой же молодой и перспективный парень?
Давайте будем объективны: даже при лимите на легионеров Игнатьев не стоит 7 миллионов, которые за него платят. У него выдающиеся физические данные, как у Дзюбы? Нет. Он так же хорош в подыгрыше, как Чалов? Снова нет. Он отыграл хотя бы половину сезона в статусе игрока основы?
Так сколько из этих 7 миллионов отправляются со счетов «Рубина» за эфемерные понятия «перспективности» и «таланта», которые зачастую приводят только к попаданию в подборки неоправданных надежд и выброшенных на ветер денег?
Сейчас, наконец получив хороший контракт и место в основе, Ивану нужно делать всё, чтобы избежать такого сценария. Глобально веры в российский футбол после осени 2019-го и так не осталось, но история Игнатьева может примять тяжестью денежных пачек последние ростки надежды и раздавить их окончательно колёсами шикарной БМВ.
Фото: ftbl.ru, Александр Райко / kuban.kp.ru, ФК «Рубин»