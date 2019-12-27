» » Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты

Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты

Владелец "Краснодара" отстраивал Академию, чтобы играть с 11 своими воспитанниками в основе, но её первая звезда пополнит не состав команды, а клубные счета.
Экс-журналист «СЭ» Сергей Егоров сегодня сообщил о крупной сделке на российском трансферном рынке, а Нобель Арустамян подтвердил его информацию – «Зенит» и «Динамо» оказались не так активны в переговорах и решили не тратиться на молодого нападающего. Если верить комментатору, сам Игнатьев зачем-то хотел в «Зенит», но теперь поедет помогать Леониду Слуцкому строить империю с нуля (или со дна).

«Это был трудный год»


Частая цитата из новогодних поздравлений Президента неплохо характеризует ситуацию. В начале 2020-го Ивану Игнатьеву исполнится 21, но во взрослый футбол он влетел аж 2,5 года назад. Летом 2017 года он дебютировал за «Краснодар» и в Лиге Европы, и в чемпионате России, причём сразу результативно – гол на последней минуте принёс победу в Грозном! Через неделю нападающий открыл счёт в победном матче с «Црвеной Звездой».

Речь всё-таки о реальной жизни, потому Игнатьев не стал сходу игроком основы «Краснодара» – сперва нужно было поразрывать соперников молодёжной команды в Лиге чемпионов и первенстве дублёров. Игнатьев не был первым воспитанником Академии, вышедшим на поле за основу, но Николай Комличенко не котировался тогда никак, так что именно в Игнатьеве видели первую звезду проекта Галицкого.

Естественно, что спустя 2 года появились и новые герои – Шапи, Сафонов, Уткин. Печально, что о футбольных свершениях, по крайней мере, первых двух, можно сказать куда больше, чем об игре Игнатьева. Иван в уходящем году будоражил информационное пространство историями со сменой агента, подаренной якобы Аланом Агузаровым новой тачкой, трудностями с продлением контракта и даже, чёрт возьми, романом с дочерью экс-футболиста и тренера «Ростова» Михаила Осинова, но не голами.

При этом на протяжении всего года перед Ваней был пример Матвея Сафонова, который без разговоров подписал новый скромный контракт и взамен получил место в основе. Игнатьев имел такой же (только из-за примера Сафонова не получается назвать его «уникальным») шанс – Смолов лечился, собирался уезжать, а «Краснодар» не взял нападающего зимой. В итоге летом в Лиге чемпионов играл совсем не готовый, только что вывезенный прямо на шезлонге с эмиратского пляжа Берг. Хотя Игнатьев поначалу принёс победы в матчах с «Сочи» и «Рубином».

Но с 10 августа на счету Ивана всего 2 мяча. Нападающий пропадал из поля зрения, даже сыграл за «Краснодар-2», а в матчах за основу частенько растворялся на поле.

Галицкий начал зарабатывать на Академии, а что же Мечта?


Люди в последнее время говорят, что Сергей Галицкий понял: идея играть 11 воспитанниками в современном мире вряд ли осуществима. Ещё одна прагматичная составляющая реальности – финансовый фэйр-плэй, который не позволяет двинуться и в обратном, олигархическом направлении развития клуба.

Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты

На пересечении этих проблем и находится Игнатьев: тот самый воспитанник, которого Галицкий мечтал видеть в основе, но который в итоге поможет решить проблему с финансами. Ване прочили судьбу первопроходца-воспитанника в роли звезды основы, а в итоге он, похоже, станет первопроходцем в другом популярном направлении.

С одной стороны, «Краснодар» предоставляет своим воспитанникам шикарные условия для развития. С другой, не намерен платить им как сверстникам и не испытывает совершенно никакого трепета перед европейскими грандами. Вспомните заявления по поводу возможной продажи Шапи в Дортмунд: похоже, если «Боруссия» действительно решится на покупку, Сулейманова всё равно придётся пробиваться в Европу через конфликт с руководством.

Если поначалу «Краснодар» можно назвать «золотой клеткой» для молодёжи, то с возрастом она становится не такой уж золотой (ведь в «Спартаке» и «Зените» ребята получают уже в десяток раз больше) и превращается вполне в обычную? Конечно, такая картина утрирована, а применительно к светлому будущему в европейских топ-клубах можно говорить лишь о ничтожном проценте воспитанников. Но именно он на виду, именно о талантах уровня Шапи мы и знаем, другие же растворяются и в лучшем случае обнаруживаются в других клубах, как Комличенко, Фомин или Голубев.

Футбол – командный вид спорта, а команда должна быть единым коллективом, но в наше время невозможно воспитать одинаковых людей. Кто-то, как Сафонов, примет позицию Галицкого о том, что воспитанники уже получили от клуба очень многое и должны играть за адекватные, а не гиперраздутые, как в других командах, зарплаты. А кто-то, как Игнатьев, пойдёт другим путём – сохранить всех талантливых воспитанников и сохранить свои принципы у Сергея Николаевича, очевидно, не получится.

Если заработать на Академии и реинвестировать средства в покупку хороших игроков со стороны – уже нормально, то Галицкого есть с чем поздравить. Но, как показало лето, у «Краснодара» с этим проблемы, а состав из 11 воспитанников с таким подходом не собрать.

«Рубин» шикует и рискует: 7 миллионов за 17 голов?


Казанский клуб фиксирует новый период своего существования не только тренерским назначением, но и крупной покупкой. Что-то напоминает, не правда ли? «Рубин» откатился к зоне вылета как раз из-за долгов, оставшихся от закупок под Хави Грасию.


Казанцы уже сейчас обладают молодым перспективным составом в созидании: тут вам и Коновалов, и Подберёзкин, и Могилевец, и грузины, и Ташаев, и Зуев. В первой части чемпионата все эти ребята сообразили лишь 11 голов – точно ли казанцам нужен пусть и более дорогой и талантливый, но такой же молодой и перспективный парень?

Давайте будем объективны: даже при лимите на легионеров Игнатьев не стоит 7 миллионов, которые за него платят. У него выдающиеся физические данные, как у Дзюбы? Нет. Он так же хорош в подыгрыше, как Чалов? Снова нет. Он отыграл хотя бы половину сезона в статусе игрока основы?

Так сколько из этих 7 миллионов отправляются со счетов «Рубина» за эфемерные понятия «перспективности» и «таланта», которые зачастую приводят только к попаданию в подборки неоправданных надежд и выброшенных на ветер денег?

Сейчас, наконец получив хороший контракт и место в основе, Ивану нужно делать всё, чтобы избежать такого сценария. Глобально веры в российский футбол после осени 2019-го и так не осталось, но история Игнатьева может примять тяжестью денежных пачек последние ростки надежды и раздавить их окончательно колёсами шикарной БМВ.

Фото: ftbl.ru, Александр Райко / kuban.kp.ru, ФК «Рубин»


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Игнатьев Краснодар Рубин Галицкий Слуцкий
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Артета: отношение Озила к тренировкам в "Арсенале" невероятно
"Тоттенхэм" готов предложить "Реалу" Эриксена и 30 млн евро за Бэйла
Широков: Егоров не виноват, что судят плохо. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё
Клопп: не думаю, что можно побить рекорд "Арсенала" по количеству матчей без поражений
Нойер: Озил всегда хотел веселиться и играть в футбол
Александр Егоров ушёл в отставку. Судейство станет лучше или клубы просто нашли крайнего?
СМИ: Турецкий "Денизлиспор" арендует у "Спартака" Джано 1
Семин: Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне
Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты 2
Директор "Лейпцига": нам очень интересен Холанд, но на него претендуют "МЮ", "Боруссия" и "Ювентус"
ЦСКА после передачи большей части клуба ВЭБ может начать платить аренду за использование стадиона 14
"Телеспорт": иск со стороны РФС является вынужденной мерой
"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбление фанатами украинца Зозули 5
Будогосский - об уходе Егорова: было ли при мне лучше? Если бы было лучше, то я бы еще работал
Скоулз заявил, что не придаёт большого значения клубному чемпионату мира
Ибрагимович заработает 3,5 миллиона евро за полгода в "Милане"
Роналду провел тренировку с Джоковичем: учу Новака прыгать
Видаль договорился о контракте с "Интером" до 2022 года
Анчелотти не будет приобретать форварда этой зимой
"Рубин" предлагает нападающему "Краснодара" Игнатьеву контракт на 4,5 года 16
Спортдиректор "Тамбова" - об уходе Егорова: никогда не комментировал работу арбитров и не хочу
Газизов - об уходе Егорова: расстрельная должность, которую не пожелаешь никому 6
"Ростов" больше других команд РПЛ пострадал от судейских ошибок 1
Президент "Урала": я доволен уходом Егорова. Пусть наберется опыта
Хусаинов: в российском футболе метастаза раковой опухоли, сделать что-то нереально 5
Гендиректор "Зенита" - об уходе Егорова: надеюсь, этим не ограничится, хотя крайнего нашли 1
Рахимов: неприятно, что игроков "Спартака" нет в сборной десятилетия 12
Влашич: знаю, что могу играть в самых больших клубах, но не думаю об этом 1
Агент сообщил о соглашении Джаки с "Гертой" 1
Моуринью: играть через 48 часов — преступление
Все новости