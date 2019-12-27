Игнатьев вместо контракта выбил у "Краснодара" трансфер в "Рубин"? Галицкий заработает, но отдалится от мечты

Владелец "Краснодара" отстраивал Академию, чтобы играть с 11 своими воспитанниками в основе, но её первая звезда пополнит не состав команды, а клубные счета.