"Рубин" объявил о переходе одного из лучших бомбардиров ФНЛ: здоров, как космонавт!

Последние 1,5 сезона Макаров провел в "Нефтехимике", которому в прошлом сезоне помог выиграть зону "Урал-Поволжье", а в текущем сезоне — закрепиться в верхней части турнирной таблицы ФНЛ. В первой половине сезона-2019/20 Денис забил 11 голов (2 — с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.
??Официально ??— «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020
Денис Макаров - игрок «Рубина».
Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года ?
Добро пожаловать, Денис! ???
?: https://t.co/EBw1goD4Ff pic.twitter.com/2WOczESOIJ
"Рубин" — это космос, а наши футболисты здоровы, как космонавты", — сказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий на видео, опубликованном в официальном твиттере клуба.
"Здоров, как космонавт", — отреагировала пресс-служба клуба.
Здоров, как космонавт ??? pic.twitter.com/AgGal8u45x— «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2020