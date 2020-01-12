"Я полгода восстанавливался, о подписании речи не идет, надо посмотреть, в какой форме я нахожусь, но я тренировался много, поэтому за себя не переживаю. Чувствую себя отлично.
Со Слуцким пока еще не виделись, но созванивались. Хочу быстрее приступить к работе и тренировкам.
Моя роль дядьки в команде? Сегодня был приятный момент: когда сидели у врача, остался последний кабинет, и сказали, чтобы пропустили самого опытного, меня пропустили. Уважение среди игроков уже чувствуется. А я воспитанный, сижу жду, меня пропустили — приятно", - цитирует Тарасова Sport24.ru.
Тарасов: уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов 12 января прошел медосмотр в "Рубине". 32-летний футболист отправится на зимние сборы с "Рубином", по итогам которых тренерский штаб Леонида Слуцкого примет решение о дальнейшей судьбе Тарасова.
Фото: "Газета.ру"
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