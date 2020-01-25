Напомним, на матч против "Зальцбурга" (0:1, идёт первый тайм) Кокорин вышел в стартовом составе и с капитанской повязкой.
- Александр находится в расположении "Зенита" и проходит полноценный сбор вместе с другими игроками команды. Уверен, что участие Александра в сегодняшнем матче поможет набору формы и даст игровую практику для дальнейшей игры на наивысшем уровне в "Сочи", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Генеральный директор "Зенита" отметил, что договорённости между "Зенитом" и "Сочи" остаются в силе.
21 января ФК "Сочи" в соцсетях объявил о переходе Александра Кокорина до конца этого сезона. Главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал игрока, назначив его капитаном в контрольном матче с "Аль-Уйванахом" (Кокорин оформил хет-трик и отдал голевую).
Позже сделку подтвердил гендиректор питерского клуба Александр Медведев.
Сам футболист, судя по словам агента, отказывается переходить в сочинский клуб.
Медведев объяснил появление Кокорина в составе на игру против "Зальцбурга"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал очередное капитанство игрока, которого собираются отдать в аренду
Фото: ТАСС
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