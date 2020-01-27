Ранее сообщалось, что немецкий "Аугсбург" планирует разорвать соглашение с опытным Штефаном Лихштайнером и взять на его место российского защитника.
- В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в "Спартаке", и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству, - приводит слова агента "Матч ТВ".
Также Мижигурскис ответил, что не в курсе, связывались ли представители "Аугсбурга" с руководством "Спартака".
Напомним, что после прихода Тедеско Рассказов потерял место в составе. Немецкий специалист предпочитает видеть на правом краю обороны Романа Зобнина. Отметим, что у защитника нет европейского паспорта, что также осложняет возможный трансфер.
В текущем сезоне Рассказов провел десять матчей в рамках РПЛ. "Спартак" ушел на перерыв на десятой строчке.
Агент Рассказова подтвердил, что защитника хотят видеть в Бундеслиге
Представитель игрока московского "Спартака" Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис заявил, что в услугах защитника действительно заинтересован "Аугсбург"
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»