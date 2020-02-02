"Мы с Натхо недавно виделись со Слуцким в Турции: вспоминали наши классные времена в ЦСКА и поговорили за жизнь. Для меня это самый важный тренер в моей карьере. Всегда честно все рассказывает и не умеет по-другому.
Очень рад, что Леонид Викторович попробовал себя вне России. Мне кажется, у большинства российских тренеров нет амбиций поработать в Европе, на другом уровне, а Слуцкий рискнул. Я уверен, что у него еще многое впереди, и себя он еще покажет", — цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
Зоран Тошич выступал за ЦСКА в с 2010 по 2017 год. На счету 32-летнего сербского полузащитника 47 голов и 41 результативная передача в 241 матче за "армейцев". В составе московского клуба Тошич трижды становился чемпионом России.
В 2017 году Зоран Тошич вернулся в белградский "Партизан" и дважды выиграл Кубок Сербии.
Леонид Слуцкий в декабре возглавил "Рубин", идущий на 13-м месте в РПЛ.
Тошич заявил, что Слуцкий для него самый важный тренер
Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий за белградский "Партизан", поделился впечатлениями от работы в московском клубе под руководством Леонида Слуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
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