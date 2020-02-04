"Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к "Сельте". Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что "Спартак" в данном случае ничуть не хуже. Я доволен тем, что сейчас есть", - цитирует Кутепова "Российская газета".
Напомним, Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. У испанского клуба есть право выкупа 29-летнего форварда в летнее трансферное окно за 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Смолов покинул "Локомотив" из-за разногласий с главным тренером Юрием Семиным. Сам Федор сегодня на своей презентации назвал Ла Лигу сильнейшим чемпионатом в Европе. По его словам, он с детства следил за успехами "Сельты".
Кутепов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей в чемпионате России. Красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 19 матчах.
Кутепов: при всем уважении к "Сельте", я бы туда вряд ли поехал. Я нахожусь в клубе, который лучше
Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал переход форварда сборной России Федора Смолова в "Сельту".
Фото: ФК "Спартак"
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