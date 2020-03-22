Попович: есть желание выбрать русскую невесту. Работаю над этим

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Попович рассказал, что хотел бы обзавестись невестой в России. Также словенец поделился мнением о ситуации с угрозой распространения коронавируса.



"Больше всего в России нравится стадион в Краснодаре. Он просто супер! Конечно, есть и другие хорошие стадионы. Но то, что я увидел в Краснодаре, меня поразило. Нет слов.Здесь, в России, коронавируса я не боюсь. А вот в Европе, в том числе у нас в Словении, происходит что-то страшное. Все учреждения закрыли, дети не ходят в школу, магазины открыты только по шесть-восемь часов в сутки. Я постоянно на связи с папой, мамой, сестрой — конечно, переживаю за них. А у меня, повторяю, с этим проблем нет.Есть ли желание выбрать русскую невесту? Конечно! Конечно! Работаю над этим. Скоро всё будет нормально", — цитирует Поповича Sportbox.Ранее Попович также выступал за "Оренбург". После возвращения в Россию словенец присоединился к "Крыльям Советов".