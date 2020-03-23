"Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", — написала Дорожко в своём Instagram-аккаунте.
Луис Адриано выступал в России за "Спартак" с 2017-го по 2019-й год. В составе московского клуба бразильский нападающий стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок.
В ноябре прошлого года Луис Адриано женился на Екатерине Дорожко. Сейчас пара живёт в Бразилии. Луис Адриано выступает за "Палмейрас", перейдя в новый клуб летом 2019-го года из "Спартака" за один миллион евро.
Контракт Адриано с "Палмейрасом" рассчитан до лета 2023-го года.
Жена Адриано: ежедневно желают смерти из-за темнокожего мужа
Жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала о реакции общества на цвет кожи её супруга.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!