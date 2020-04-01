Об этом сообщает 63.ru
По сведениям источника, у клуба накопились долги за четыре года, которые превышают все имущество клуба.
- Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба, - сообщила местная счётная палата.
После 22-ух туров "Крылья Советов" находятся на 15 строчке турнирной таблицы с 22 очками.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире. В стране насчитывается свыше 2700 заболевших.
Счетная палата не исключила возможности ликвидации "Крыльев Советов"
Самарские "Крылья Советов" находятся на грани ликвидации.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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