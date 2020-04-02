"Не удовлетворен своим нынешним положением в команде. Часто имею лишь несколько минут игрового времени. Я в ЦСКА уже два года, но играю мало. В таких обстоятельствах я не могу прогрессировать. Посмотрим, что будет дальше.
В остальных аспектах чувствую себя в Москве прекрасно. Если бы я больше играл, все было бы идеально, но мое развитие в футбольном плане сейчас стоит на месте. Подобная ситуация все усложняет", — цитирует Бийола Vecer.
Яка Бийол стал игроком ЦСКА в 2018-м году, перейдя из словенского клуба "Рудар Веленье" за 400 тысяч евро.
Действующий контракт 21-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает Яку Бийола в 2,8 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Бийол провёл 27 матчей (799 минут) за ЦСКА во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
После 22-х туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Виктора Гончаренко 36 очков.
Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА
Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём положении в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
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