Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём положении в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не удовлетворен своим нынешним положением в команде. Часто имею лишь несколько минут игрового времени. Я в ЦСКА уже два года, но играю мало. В таких обстоятельствах я не могу прогрессировать. Посмотрим, что будет дальше.

В остальных аспектах чувствую себя в Москве прекрасно. Если бы я больше играл, все было бы идеально, но мое развитие в футбольном плане сейчас стоит на месте. Подобная ситуация все усложняет", — цитирует Бийола Vecer.

Яка Бийол стал игроком ЦСКА в 2018-м году, перейдя из словенского клуба "Рудар Веленье" за 400 тысяч евро.

Действующий контракт 21-летнего полузащитника с "армейцами" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает Яку Бийола в 2,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бийол провёл 27 матчей (799 минут) за ЦСКА во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

После 22-х туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Виктора Гончаренко 36 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бийол ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему 5
Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы 1
Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА 2
"Самая красивая девочка в мире!" Павлюченко опубликовал фотографию дочери
В "Баварии" отказались от 20% зарплаты из-за коронавируса
Бельгия первой из европейских лиг досрочно завершает сезон. РПЛ последует примеру? 3
Шевченко: "Милан" - мой второй дом
"В "Зените" все были мажоры". Карпов рассказал о насмешках в детстве 5
"Скоро все это закончится". Кришито нашел положительные моменты в самоизоляции
Карпов признался, что побаивается Акинфеева
"Преждевременно и неоправданно". УЕФА - о желании властей завершить чемпионат Бельгии
"Клуб и город, который я держу близко к сердцу". Витсель поделился воспоминаниями о "Зените" 1
Ярошик: Крал весь матч стоит на месте. Он играет в "Спартаке" не настолько хорошо, насколько способен 1
Дриусси признался, что думает о возвращении в "Ривер Плейт" 1
Пономарев - о паузе в чемпионате: через два месяца наши футболисты совсем разучатся играть. И лишний вес наберут 1
Пономарев: я бы и вне зависимости от ситуации с перерывом уравнял зарплаты футболистов
Хильемарк похвалил "Динамо" за индивидуальные тренировки 1
Песьяков пробил сыну пенальти (видео)
Орлов - о карантине: в каком-то смысле произойдет очищение нашего футбола 5
Тиньков ушёл с поста главы совета директоров "Тинькофф Банка" 5
"Чемпионат": "Уфа" и "Рубин" сократят зарплаты футболистам на 50% 3
"СЭ": руководство "Динамо" предложит игрокам сокращение зарплаты на 40%
"Побег из Шоушенка и другие". Магнуссон назвал любимые фильмы и сериалы
Медведев назвал даты, когда в "Зените" объявят о сокращении зарплат 2
Григорян: Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал 1
Больница в Санкт-Петербурге поблагодарила "Зенит" за пожертвования на борьбу с коронавирусом
Де Брюйне считает, что сезон в Англии нужно досрочно закончить 1
Уткин: Дзюба стибрил деньги у партнёра, увел жену у друга, но для вас он остаётся героем 13
Смолов: я не знаком с Карпиным или Мостовым, но я слышал те советы, которые мне давал Мостовой 1
Уткин объяснил, почему послал Дзюбу 24
Все новости