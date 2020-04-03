Клубы РПЛ обсудили вопрос, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал

Клубы РПЛ провели видеоконференцию, обсудив актуальные вопросы в связи с распространением коронавируса.
Фото: premierliga.ru
"В РПЛ завершилась видеоконференция клубов. Важные нюансы:

- Приоритет - рекомендации УЕФА доиграть сезон;
- Тему закрытия сезона по 22-му туру обсуждали как самый крайний вариант апокалипсиса. Но настрой сейчас - доиграть;
- Есть несколько вариантов по календарю 23-30 туров;
- Есть рекомендации по контрактам/взаимоотношениям с игроками - на основе рекомендаций УЕФА. Если коротко - вести диалог, пытаться договориться;
- Поднималась тема того, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал. Связано это с форс-мажором сезона, экономикой. Но решения нет - это просто мнения вслух", — сообщил футбольный журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: РПЛ Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Рубине" на 50% урезали зарплаты не только футболистам, но и всем сотрудникам клуба
Джикия - о сокращении зарплат: мы ценим, что делает для футболистов Федун
Телеведущий рассказал, что Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом 1
Источник: по самым пессимистичным прогнозам, РПЛ возобновится 20-го июля 1
Клубы РПЛ обсудили вопрос, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал 1
Головин вернулся из "Монако" в Калтан и находится на двухнедельном карантине 1
Анчелотти: неважно, сколько будет длиться пауза. Игроки могут набрать форму за 15 дней
РФС присоединился к флешмобу "Оставайся дома" (видео)
Семин рассказал, чем занимается на карантине, и показал свою собаку (фото)
Паузу в АПЛ могут продлить до конца мая
"Лацио" готов расстаться с Иммобиле за 80 миллионов евро
"Молодец!" Тренер "Локомотива" похвалил Гильерме за тренировки дома (видео)
Панюков: было бы неприятно лишиться 40% от зарплаты
Бельгия первой из европейских лиг досрочно завершает сезон. Но УЕФА грозит не пустить клубы в еврокубки 7
Чанов: Акинфеев - уникальный вратарь. Пусть играет хоть до 50 лет! 4
Агент: Бийол счастлив в ЦСКА и не намерен покидать команду 1
"Не согласен, что мы - легкомысленная нация". Евсеев показал, как ездит в магазин во время карантина (фото) 1
Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Все остальные отказались
Злоумышленники украли со склада РФС форму общей стоимостью более 3-х миллионов рублей 9
УЕФА может не допустить в еврокубки клубы из стран, которые не доиграли чемпионат 5
Мауро Икарди хочет покинуть "ПСЖ" и вернуться в Италию
"Рубин" почти вдвое снизит зарплаты своим футболистам
Вилюш рассказал о драке Карпина с охраной аэропорта
Это`О выступил против тестирования вакцины от коронавируса на жителях Африки
Орлов - о коронавирусе: клубы исчезнут. Надо готовиться к худшему 16
Орлов: легионеры нас покинут. Будут вырастать новые Соболевы и Бакаевы 3
Бийол: я недоволен своим положением в ЦСКА 5
"Самая красивая девочка в мире!" Павлюченко опубликовал фотографию дочери 1
В "Баварии" отказались от 20% зарплаты из-за коронавируса
Шевченко: "Милан" - мой второй дом
Все новости