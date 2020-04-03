Клубы РПЛ обсудили вопрос, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал

Клубы РПЛ провели видеоконференцию, обсудив актуальные вопросы в связи с распространением коронавируса.

Фото: premierliga.ru

"В РПЛ завершилась видеоконференция клубов. Важные нюансы:



- Приоритет - рекомендации УЕФА доиграть сезон;

- Тему закрытия сезона по 22-му туру обсуждали как самый крайний вариант апокалипсиса. Но настрой сейчас - доиграть;

- Есть несколько вариантов по календарю 23-30 туров;

- Есть рекомендации по контрактам/взаимоотношениям с игроками - на основе рекомендаций УЕФА. Если коротко - вести диалог, пытаться договориться;

- Поднималась тема того, чтобы по итогу чемпионата никто не вылетал. Связано это с форс-мажором сезона, экономикой. Но решения нет - это просто мнения вслух", — сообщил футбольный журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.