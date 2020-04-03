В "Рубине" на 50% урезали зарплаты не только футболистам, но и всем сотрудникам клуба

Спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский рассказал о кризисных мерах.
Фото: ПФК ЦСКА
- В "Рубине" принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это
отреагировали.

Они понимают, что мы все – в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры, - цитирует Яровинского "СЭ".

Ранее стало известно, что игроки "Спартака" согласились на понижение зарплаты на 40 процентов. Томас Цорн заявил, что такая мера будет действовать лишь на протяжении апреля.

"Рубин" после 22-х туров находится на 14-м месте.

РФС принял решение продлить паузу в российском футболе до 31 мая.


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Теги: Рубин Яровинский Коронавирус
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