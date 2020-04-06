Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявил, что "Лестер" предлагал за защитника Соломона Кверквелию 15 миллионов.
Геркус: "Лестер" хотел Кверквелию за 15 млн фунтов. Никто не поддержал: "С деньгами порешаем, РЖД поможет"
- Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы "Лестера". Мы ни то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали.
Не знаю, почему Геркус сказал, что "Лестер" предлагал 15 миллионов за Кверквелию, - приводит слова скаута Sport24.
В текущем сезоне РПЛ Кверквелия провел на поле четыре матча.
"Локо" после 22-х туров находится на второй строчке.
Скаут "Лестера": мы ни то что не делали предложение по Кверквелии, мы его кандидатуру даже не рассматривали
Представитель английского клуба Олег Челемей опроверг слова Ильи Геркуса.
Фото: ФК "Локомотив"
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