"Спартак" обыграл "Зенит" в финале кибертурнира по PES. Дзюба проиграл Кутателадзе

Московский "Спартак" обыграл "Зенит" в финале кибертурнира по Pro Evolution Soccer.
Фото: Sports.ru
Московский "Спартак" под руководством Николоза Кутателадзе обыграл "Зенит" под управлением Артёма Дзюбы в финале Самой быстрой лиги Sports.ru по PES 2020.

Финал турнира состоял из двух матчей. Первый представитель "Спартака" выиграл со счётом 3:1, а второй завершился вничью - 2:2.

Ранее Дзюба и Кутателадзе заняли первые два места по итогам регулярного чемпионата.

Данный турнир проводился, так как в настоящее время российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.

В реальной таблице РПЛ после 22-х туров "Зенит" занимает первое место, набрав 50 очков. "Спартак" располагается на восьмом месте. В активе "красно-белых" - 28 очков.


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Теги: Спартак Зенит Дзюба
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