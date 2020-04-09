"Снижение зарплат — решение каждого клуба. Всё, конечно, зависит от отношений с игроками, финансового положения.
Но я не вижу смысла сопротивляться игрокам, если их просят понизиться по зарплате. Никто не говорит о нулевой ставке оплаты, это временное сокращение — максимум на два месяца. На мой взгляд, ссылаться на то, что у футболистов семья, — неправильно. У игроков не такие смешные зарплаты. В Госдуме вопрос о сокращении зарплат депутатов был поставлен на повестку. Когда ты сидишь на деньгах крупной корпорации, которая зарабатывает деньги на нашем населении, рассуждать о ком-то другом легко", - цитирует Лебедева "Чемпионат".
Ранее Семин заявил, что общественность говорит о снижении зарплат футболистам, но молчит о снижении зарплат членам Государственной Думы. По его словам, футболисты "Локомотива" заработали большую сумму для клуба, но на это никто не обращает внимания.
Напомним, ранее "Спартак" и ЦСКА объявили о договоренности с игроками об уменьшении зарплат на 40% на время паузы в чемпионате России.
После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.
"Легко рассуждать, сидя на деньгах крупной корпорации". Депутат Госдумы прокомментировал высказывание Семина
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал слова главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, который выступил против уменьшения зарплат футболистам.
Фото: РИА Новости
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