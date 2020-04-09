Губерниев - Семину: вас серебряная лань укусила?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление наставника "Локомотива" Юрия Семина, в котором тренер не разделил позицию по сокращению зарплат футболистов из-за паузы в РПЛ.
Фото: Sportbox
Это провал. Сёмин заступился за игроков "Локомотива", отказывающихся сокращать зарплаты

- О, прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина! Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать! Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным! ЮрьПалыч, вас серебряная лань укусила??? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор ФК "Локомотив"! - сказал Губерниев в своем Telegram.

Ранее в СМИ появилась информация, что генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе предложил игрокам своего клуба снизить выплаты во время приостановки чемпионата России на 40%, но футболисты не приняли его позицию.

В период паузы РПЛ ряд клубов уже объявили о сокращении зарплат, такие как "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин".

Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Губерниев Семин Локомотив Коронавирус
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