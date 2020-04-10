"Потихоньку знакомимся с сестрёнкой". Карпин показал своих дочерей (фото)

Напомним, что несколько дней назад у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Вместе со своей нынешней женой Дарьей Карпин с 2017-го года. В 2018-м году у пары родилась дочь Даша.
Также у Карпина есть две дочери от первого брака и одна внебрачная дочь.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017-го года. В текущем сезоне РПЛ после 22-х туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая по причине пандемии коронавируса.