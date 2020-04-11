Напомним, что российский футбол приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков.
- Если бы я должен был выбрать один из вариантов, разумеется, я бы выбрал чемпионство здесь и сейчас (смеется)! Но, думаю, рано или поздно розыгрыш лиги возобновится, и мы проведем оставшиеся встречи. Будем готовы к абсолютно любому решению Федерации футбола, - приводит слова игрока bobsoccer.
Также футболист прокомментировал снижение зарплат игроков "Зенит" на время вынужденного простоя.
- Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию. Так что я полностью согласен с решением клуба, - сказал футболист.
В текущем сезоне Ригони провел в рамках РПЛ шесть матчей.
Ригони: как завершать сезон? Я бы выбрал чемпионство здесь и сейчас
Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони ответил на вопрос, как стоит поступить с оставшейся частью сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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