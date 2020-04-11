Напомним, руководство "Локомотива" договорилось с футболистами о сокращении зарплат на 40% на период паузы в чемпионате России.
"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги. Мне прислали бумагу на русском языке, но я ничего не понял и разорвал этот лист. Они хотели подгадить мне", - сказал Фарфан в инстаграме в прямом эфире со своим партнером по национальной команде Роберто Гизасолой.
35-летний нападающий зарабатывает в "Локомотиве" около 1,5 млн долларов за сезон. В нынешнем сезоне в 22 турах Фарфан ни разу не вышел на поле.
"Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги". Фарфан остался недоволен сокращением зарплаты
Форвард "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан выразил недовольство тем, что в московском клубе сократили зарплаты игрокам.
Фото: Sportbox.ru
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