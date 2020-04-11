Фарфан перевел в шутку ранее сказанные резкие слова о сокращении зарплат в "Локомотиве"

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан объяснил свое высказывание о сокращении зарплат в московском клубе.
Фото: сайт ФК "Локомотив"
Напомним, ранее перуанец резко отреагировал на новости о снижении выплат, сказав "пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги".

- К сожалению, фраза, которую я произнес в эфире со своим другом Роберто Гисасолой, была неправильно истолкована. Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу.

В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо, – сказал Фарфан в своем Instagram.

35-летний перуанец зарабатывает в "Локомотиве" около 1,5 млн долларов за сезон. В нынешнем сезоне в 22 турах нападающий ни разу не вышел на поле.

Из-за пандемии ряд клубов РПЛ объявил о сокращении зарплат футболистов. С соответствующими заявлениями выступили "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Уфа", "Рубин", "Арсенал" и "Сочи".

Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая.


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Теги: Фарфан Локомотив
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