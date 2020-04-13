РФС приостановил сезон в российском футболе до 31 мая в связи с распространением коронавируса. В России уже более двадцати тысяч подтвержденных заболеваний.
- Позиция УЕФА в том, что надо постараться доиграть еврокубковые турниры и национальные первенства. Мы тоже пока исходим из того, что наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. На это будет три летних месяца.
Желательно, чтобы матчи проходили со зрителями. Но если такой возможности не будет, рассмотрим и вариант проведения матчей без зрителей, - приводит слова Дюкова "Коммерсант".
Напомним, что после 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.
Дюков: наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки доиграть чемпионат. Желательно, со зрителями
Президент РФС Александр Дюков рассказал о позиции футбольного руководства России по поводу доигрывания сезона.
Фото: РИА Новости
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