У 31-летнего форварда летом заканчивается контракт с питерцами.
— Насчет нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание, — рассказал Медведев в интервью "Р-Спорту".
Напомним, ранее сообщалось, что агент Жорже Мендеш предложил услуги Дзюбы итальянскому "Лацио".
Медведев опроверг уход Дзюбы в "Лацио"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в "Лацио".
Фото: Rusfootball.info
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