"Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!". Шалимов — о положении дел в России

— А почему это именно сейчас интересно? — написал Шалимов в инстаграме.
— Мы за Уткина, — написали в комментариях под записью.
— Сколько вас, — ответил ему Шалимов.
Один из пользователей выразил мнение, что Соловьев лоялен к президенту страны Владимиру Путину.
— Путин многое сделал для народа? Ты про нищенскую обстановку в стране? — написал автор.
— Если ты нищий, то в этом виноват не Путин! — ответил Шалимов.
Напомним, блоггер Василий Уткин был готов вызвать телеведущего Владимира Соловьева на словесный батл, но тот отказался, заявив, что не будет "дискутировать с больным". Затем Соловьёв на стриме вновь критически высказался по отношению к Уткину.