Уткин: реакция Соловьёва – это до такой степени смехотворно

Блогер Василий Уткин вновь критически отозвался о журналисте Владимире Соловьёве.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
Напомним, что конфликт завязался на теме действия властей в условиях пандемии коронавируса. Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на словесный батл, но тот отказался, заявив, что не будет "дискутировать с больным". Затем Соловьёв на стриме вновь критически высказался по отношению к Уткину.

- Его реакция – это до такой степени смехотворно. Человек считает, что он отвечает на вызов – не важно, был ли это вызов на баттл, было понятно, что он на него не пойдет, на какую-то сраную дуэль или просто на вызов жизни, – запираясь в темной комнате с искусственным освещением в декорациях, у него там есть какие-то бумажки, и он там визжит. И это ответ на вызов. Боже мой! На вызов жизни ответ. Как в подземелье, честное слово.

Вот эта развалина, это нагромождение слов, этот комосексуал, он же кричал, что первым ударом... Когда он говорит, что положил бы меня одним ударом, не исключено, что это правда. Я же положил его одним твитом. Может быть и такое.

Главное – он журналист, маршал пропаганды. И он считает недостаточной свою словесную мощь, - сказал Уткин в своем блоге.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уткин Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Уткин - о Селюке: нормальный эксцентрический мужик 1
Украинец Лунин может стать вторым номером "Реала"
Игнашевич выставил футболку с чемпионата мира-2018 на аукцион
Уткин: реакция Соловьёва – это до такой степени смехотворно 3
Экс-игрок "Таврии": как будете себя чувствовать, когда русский спецназовец проводит перед лицом автоматом? 4
Агент вратаря, которым интересуются "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможность перехода
Стало известно, когда в АПЛ хотят возобновить сезон
Рами и сотрудники "Сочи" приняли участие в волонтерской акции помощи инвалидам-колясочникам
"Теперь можно идти. Баня готова". Глушаков показал, как развлекается на самоизоляции (видео) 1
Андронов: в креативной части мы действительно уступаем сборной Украины 2
Игроки "Ромы" могут отказаться от своих зарплат за четыре месяца
Тихонов - о Шюррле: мои ожидания он не оправдал
Стали известны три игрока "Барселоны", которые гарантированно защищены от продажи грядущим летом
"МЮ" не намерен покупать Кейна летом
Хакими может остаться в "Боруссии"
Евсеев: я не против бокала красного вина за обедом или ужином для игроков
Московское "Динамо" отмечает 97-летие 7
Сарри: у меня были противоречивые отношения с "Челси", но когда я уезжал - игроки плакали
Гандболистка Вяхирева: футболисты не согласны с сокращением зарплат? Нужно чем-то жертвовать
Источник: "Спартак" и "Краснодар" интересуются игроком турецкого клуба 4
Радимов - "Спартаку": как же теперь без Шюррле? Но есть же ещё Диего! Может к нему присмотритесь? 29
"Марафонбет" ответил Соловьеву на слова о "запрещенной в России конторе" 3
"Спартаку" исполнилось 98 лет 26
Гвардиола заблокировал трансфер Жезуса в "Ювентус"
Лучшие легионеры РПЛ. Жо - идеальный нападающий ЦСКА 1
Кучаев поделился своими любимыми сериалами 1
Дзюба посоветовал подписчикам посмотреть "Войну и мир" 7
Куртуа "составил" идеального голкипера из вратарских качеств других игроков
Роналду мог перейти в "Барселону" вместо "Реала" 1
Ахметов запустил челлендж с финтом "вертушка". В призах - футболка сборной
Все новости