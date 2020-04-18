Напомним, что конфликт завязался на теме действия властей в условиях пандемии коронавируса. Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на словесный батл, но тот отказался, заявив, что не будет "дискутировать с больным". Затем Соловьёв на стриме вновь критически высказался по отношению к Уткину.
- Его реакция – это до такой степени смехотворно. Человек считает, что он отвечает на вызов – не важно, был ли это вызов на баттл, было понятно, что он на него не пойдет, на какую-то сраную дуэль или просто на вызов жизни, – запираясь в темной комнате с искусственным освещением в декорациях, у него там есть какие-то бумажки, и он там визжит. И это ответ на вызов. Боже мой! На вызов жизни ответ. Как в подземелье, честное слово.
Вот эта развалина, это нагромождение слов, этот комосексуал, он же кричал, что первым ударом... Когда он говорит, что положил бы меня одним ударом, не исключено, что это правда. Я же положил его одним твитом. Может быть и такое.
Главное – он журналист, маршал пропаганды. И он считает недостаточной свою словесную мощь, - сказал Уткин в своем блоге.
Уткин: реакция Соловьёва – это до такой степени смехотворно
Блогер Василий Уткин вновь критически отозвался о журналисте Владимире Соловьёве.
Фото: youtube-канал Василия Уткина
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!