РПЛ ответила на вопросы о доигровке сезона

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Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны.УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение.– если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания– если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.Тем не менее, окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.