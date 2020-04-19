РПЛ ответила на вопросы о доигровке сезона

Официальный сайт РПЛ ответил на вопросы о возобновлении футбольного сезона.
Фото: premierliga.ru
Когда возобновится Тинькофф РПЛ?

Как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

Как РПЛ готовится к возобновлению чемпионата?

Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов. Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

Правда, что оставшиеся туры могут быть доиграны без зрителей?

Да, такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны.

Не лучше ли завершить чемпионат сейчас?

УЕФА дала всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

Хорошо, а как футболисты будут готовиться к возобновлению сезона?

РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку.

Но что делать с контрактами игроков и тренеров, которые заканчиваются в конце сезона?

Все трудовые договоры на территории России регулируются законодательством нашей страны. РПЛ рекомендовала сторонам таких соглашений провести переговоры, чтобы найти оптимальное и справедливое решение.

На основе пункта 2 статьи 18 регламента ФИФА, публикуем рекомендации для самых распространённых случаев:

– если договор истекает в первоначальную дату окончания сезона, рекомендуется продлить срок действия договора до новой даты окончания
– если соглашение рассчитано с первоначальной даты начала следующего сезона, рекомендуется перенести срок вступления соглашения в силу на новую дату следующего сезона.

Тем не менее, окончательное решение остаётся за клубами, у которых есть законное право самостоятельно определять, как поступать в каждом случае.

premierliga.ru


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Теги: РПЛ Коронавирус
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