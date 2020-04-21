"Олег Романцев или Юрий Семин? А зачем мне выбирать? Для чего? Кто из них мне ближе? Они же не женщины, чтобы быть с ними ближе. Мне было приятно играть и под началом Романцева (было всё понятно в плане футбола), и под началом Семина (полное доверие к игрокам).
Как не сойти с ума на самоизоляции Сложный вопрос. Многие уже всё переделали. Надо терпеть, надеяться и ждать. Думаю, что скоро всё закончится и мы с любовью пойдем на стадионы. Будем любоваться и радоваться нашему футболу", - приводит слова Евсеева "Матч ТВ".
"Уфа" после 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 27 очков.
Напомним, из-за пандемии коронавируса РПЛ была приостановлена до 31 мая.
Евсеев: Романцев или Семин? Они же не женщины, чтобы мне нравиться
Главный тренер "Уфа" Вадим Евсеев ответил на вопросы болельщиков.
Фото: © РИА Новости
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