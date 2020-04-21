"Жирный тупой Васька, засыпающий и сваливающийся со стула". Соловьев - об Уткине

Известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE" высказался о журналисте Василии Уткине.

Фото: РБ

"Я только начал выступать на YouTube, и тут у нас не жирный тупой Васька. Будут жёсткие реалии, а не этот засыпающий, сваливающийся со стула. Найдите мне, пожалуйста, это замечательное видео Уткина и стула. Тебя сколько людей соскабливало? Тогда ты, кстати, был похудее, чем сейчас. Это было до того, как ты уснул, или после? Васёёёк? Васёёёк? По-моему, так только куча дерьма плюхается. Это ещё была половина нынешнего Уткина, а теперь он будет плюхаться и прилипать. Это что, мужик?" - сказал Соловьев.



Напомним, что несколько дней назад у Василия Уткина произошёл открытый конфликт с Владимиром Соловьёвым. Уткин вызвал Соловьёва на словесный баттл, но тот не принял его вызов.